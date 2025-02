FC Ehekirchen kassiert zwei Niederlagen, VfR Neuburg gewinnt

Zwei Mannschaften aus der Region haben am Wochenende Testspiele absolviert. Gleich zweimal im Einsatz war Landesligist FC Ehekirchen. Die Hollinger/Biermann-Schützlinge mussten sich dabei zweimal geschlagen geben. Auch Bezirksligist VfR Neuburg war im Einsatz.

TSV Gersthofen - FC Ehekirchen 5:1

Auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen war für den FC Ehekirchen am Samstag nichts zu holen. Bereits nach 29 Minuten lag man gegen die Mannschaft von Ex-Trainer Michael Panknin mit 0:5 zurück. Nicht zu stoppen war dabei Fabian Bühler, der vier Tore erzielte. Das erste gelang ihm bereits in der 2. Minute, in der 6. legte er den zweiten Treffer nach. Nachdem sich Ehekirchen etwas gefangen hatte, schlug der Bezirksligist binnen vier Minuten dreimal zu. Mustafa Mujezinovic markierte das 3:0 (25.), dann war erneut Bühler zweimal zur Stelle (26., 29.). Der FC Ehekirchen lief Gefahr, nach dem 0:13 gegen den FC Pipinsried das nächste Debakel zu erleben. Doch die Gäste ließen keine weiteren Gegentore mehr zu. Den einzigen Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte Julian Hollinger (49.) zum 1:5-Endstand aus Ehekirchener Sicht.

FC Ehekirchen - TSV Nördlingen 1:3

Besser aus der Affäre zog sich der FCE am Sonntag in Wertingen gegen den TSV Nördlingen. Gegen den Bayernligisten hielt Ehekirchen gut mit, musste sich am Ende aber dennoch geschlagen geben. Mirko Puscher brachte Nördlingen zunächst in Führung (14.). Christoph Hollinger glich den Rückstand postwendend aus (15.). Jakob Mayer erzielte noch vor der Halbzeit das 2:1 für den TSV (37.). Jonathan Grimm legte nach dem Seitenwechsel das 3:1, was auch den Endstand bedeutete, nach (56.). Nach nun drei Niederlagen steht für den FC Ehekirchen am Samstag (14 Uhr) das nächste Vorbereitungsspiel gegen einen Bayernligisten an, wenn die Partie beim TSV Rain stattfindet.

TSV Rohrbach - VfR Neuburg 1:3

Bezirksligist VfR Neuburg hat sein erstes Vorbereitungsspiel für sich entschieden. In Niederscheyern besiegten die Lila-Weißen den TSV Rohrbach, der in der Bezirksliga Oberbayern Nord beheimatet ist, mit 3:1. Philippe Bauer brachte den VfR früh in Front (4.). Rohrbach glich durch Michael Sperrer aus (27.). Winter-Neuzugang Ferdinand Fischer-Stabauer brachte seine Mannschaft wieder in Führung (31.). Fünf Minuten später legte Bauer mit seinem zweiten Tor das 3:1 nach (36.). In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Treffer mehr. Das nächste Testspiel bestreitet der VfR Neuburg am Samstag (11 Uhr). Auf dem Kunstrasenplatz in Joshofen geht es gegen Kreisligist BC Aichach. (sb)