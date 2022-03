FC Illdorf setzt sich knapp durch

A-Klassist gewinnt beim BSV Neuburg mit 1:0. Der SV Straß setzt sich gegen den SV Bayerdilling mit 4:1 durch, auch dem SV Klingsmoos gelingt ein Erfolg. Generalprobe des FC Rennertshofen misslingt.

Die Fußballvereine der Region befinden sich in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Erneut fanden daher zahlreiche Testspiele statt.

Während in vielen Ligen die Winterpause noch bis Ende März andauert, geht es in der Kreisliga Ost bereits am kommenden Wochenende mit Nachholspielen wieder los. Dann werden auch der FC Rennertshofen und der TSV Burgheim im Einsatz sein. Für den FCR lief die Generalprobe nicht nach Wunsch. Er musste sich bei der SpVgg Altisheim-Leitheim mit 1:3 geschlagen geben. Der angesetzte Test des TSV Burgheim gegen den SV Holzheim wurde wie ein paar andere Begegnungen auch abgesagt. Im Einsatz war hingegen etwa der SV Klingsmoos, der in Kühbach mit 4:2 gewann. Einen knappen 1:0-Erfolg feierte der FC Illdorf beim BSV Neuburg, deutlich mit 7:0 gewann der FC Ehekirchen II in Mühlhausen.

Spiele im Überblick

Untermaxfeld – Echsheim 3:2

Eurasburg – Sinning 1:5

Kühbach – Klingsmoos 2:4

Rehling – Berg im Gau 0:2

Rain II – Gerolfing 1:1

Gerolfing II – Karlshuld 0:3

Mühlhausen – Ehekirchen II 0:7

Weichering – Wagenhofen 1:1

Karlshuld – Berg im Gau 0:1

Rain II – Affing 3:1

BSV Neuburg – Illdorf 0:1

Staudheim – Kaisheim 0:3

Gerolfing II – Berg im Gau 1:1

Atdheu Augsburg – Baar 8:0

Zell/Bruck – Karlskron 3:0

Ober-/Unterh. – Ludwigsm. 5:1

Irgertsheim – Joshofen-B. 1:3

Straß – Bayerdilling 4:1

Hörzhausen – Waidhofen 0:6

Feldkirchen – Egweil 0:0

Untermaxfeld – Rohrenfels 2:2

Echsheim – Aindling II 5:2

Bertoldsh. – Pfaf./Untere Zusam 2:3

Münster – Dasing 2:2

DJK Ingolstadt – Steingriff 2:0 Altisheim – Rennertshofen 3:1