Torjäger verlässt den SV Grasheim

Fußball: Florian Tarnick wechselt im Sommer zum Kreisligisten TSV Pöttmes.

Fußball-Kreisklassist SV Grasheim muss in der kommenden Saison ohne seine „Torjäger vom Dienst“, Florian Tarnick, auskommen. Der 27-Jährige wird ab der Spielzeit 2023/2024 für den Kreisligisten TSV Pöttmes stürmen.

„Wir freuen uns natürlich riesig, dass sich Florian für einen Wechsel nach Pöttmes entschieden hat. Er wird unsere Mannschaft definitiv enorm verstärken“, sagt TSV-Spielertrainer Fabian Scharbatke und ergänzt: „Florian hat in den vergangenen Jahren bei seinem Heimatverein SV Grasheim in beeindruckender Weise bewiesen, dass er genau weiß, wo das gegnerische Tor steht.“ Nachdem der Angreifer in der Saison 2021/2022 die Lilaweißen mit seinen 33 Toren nahezu im Alleingang zum Aufstieg in die Kreisklasse geschossen hatte, macht er auch dort mit dem Toreschießen unaufhörlich weiter. In bislang 16 Begegnungen brachte es Tarnick für den Liga-Neuling auf beeindruckende 14 Treffer.

„Aufgrund seiner Spielweise bin ich überzeugt, dass wir im Offensivbereich hervorragend miteinander harmonieren werden“, so Scharbatke. Nachdem im weiteren Verlauf dieser Punktrunde der Klassenerhalt in der Kreisliga Ost „oberste Priorität“ besitzt, sollen sich nach den Worten des Pöttmeser Coaches in der darauffolgenden Saison die Blicke wieder nach oben richten: „Wir wollen definitiv die Top-Fünf angreifen. Und dafür ist Florian Tarnick eine erstklassige Verstärkung.“ (disi)