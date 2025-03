Böse unter die Räder kam der FC Ehekirchen in der zweiten Qualifikationsrunde des Toto-Pokals 2025/26. Beim Liga-Konkurrenten FSV Pfaffenhofen mussten sich die Schützlinge des Trainergespanns Daniel Biermann/Christoph Hollinger deutlich mit 1:6 geschlagen geben. Am Freitag (18.30 Uhr) geht es für den FCE beim VfB Durach dann erstmals in diesem Jahr um Zähler.

FC Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Qualifikationsrunde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis