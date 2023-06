Fußball-Toto-Pokal

18:00 Uhr

FC Ingolstadt: „Happy End“ einer verkorksten Saison?

Daumen nach oben: Ingolstadts Cheftrainer Michael Köllner hofft am Samstag in Illertissen auf einen versöhnlichen Saisonausklang. Foto: Roland Geier

Plus Der FC Ingolstadt gastiert am Samstag im bayerischen Toto-Pokal-Finale beim Regionalligisten FV Illertissen. Der Sieger zieht in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals ein und darf auf einen „Großen“ hoffen.

Nach einer verkorksten Saison kann der FC Ingolstadt, der am Samstag (16.40 Uhr) im bayerischen Totopokal-Finale um 16.40 Uhr beim Titelverteidiger FV Illertissen (Regionalliga) antritt, nochmals Kasse machen. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal und kann knapp 210.000 Euro auf sein Konto verbuchen. Die Partie wird im Rahmen einer Konferenzschaltung in der ARD am „Finaltag der Amateure“ live übertragen.

„Bisher waren wir bedacht, etwas zu verhindern. Jetzt können wir etwas gewinnen“, sagt Michael Köllner, Trainer des FC Ingolstadt, und ergänzt: „Wir wollen diesen Titel und damit den Startplatz im DFB-Pokal einsacken. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen.“ Dabei hat der 53-jährige Oberpfälzer selbst nicht gerade die besten Erfahrungen mit dem Gegner gemacht. Als Coach des TSV 1860 München musste er sich bereits in dieser Saison im Viertelfinale Illertissen mit 0:1 geschlagen geben. „Das will ich nicht noch einmal erleben“, so Köllner.

