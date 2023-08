Toto-Pokal: FC Ingolstadt macht es in Manching standesgemäß

Der Fußball-Drittligist gibt sich in der zweiten Runde des Toto-Pokals beim Bezirksligisten SV Manching keine Blöße und kommt zu einem ungefährdeten 8:0-Erfolg.

Der FC Ingolstadt 04 hat am Dienstagabend in der 2. Runde des Toto-Pokals beim Bezirksligisten SV Manching standesgemäß mit 8:0 (3:0) gewonnen. Dabei schonte Trainer Michael Köllner seine Stammkräfte nicht, sondern trat vor den rund 1200 Zuschauern in Manching mit seinem kompletten Kader an.

Bereits nach fünf Minuten ging der Drittligist in Führung. Jannik Mause traf nach Vorarbeit von Marcel Costly. Der Gastgeber kam in der zwölften Minute zur ersten Chance. Mause verlängerte einen Freistoß auf’s eigene Gehäuse, sodass sich Schlussmann Marius Funk strecken musste, um den Ball über die Latte zu befördern. Ryan Malone sorgte fünf Minuten später für das 2:0, als er einen Freistoß von Simon Lorenz verlängerte.

FC Ingolstadt bestimmt das Geschehen

Der FCI bestimmte nicht überraschend das Geschehen und agierte mit vielen Diagonalbällen aus der eigenen Hälfte. Aber auch der Bezirksligist versuchte immer wieder, offensiv gefährlich zu werden. Sebastian Graßl prüfte Funk aus 20 Metern, der den Schuss aber ohne Probleme parieren konnte. Die Gäste blieben freilich weiter am Drücker und sorgten mit Flanken für Gefahr. Malones und Mladen Cvjentinovic’ Aktionen fanden aber nicht den Weg in dem gegnerischen Kasten. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Ingolstadt erneut durch Mause auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel schraubten die Schanzer innerhalb von fünf Minuten durch Tore von Mause (58.) sowie den eingewechselten Arian Lluqigi (62.) und Daouda Beleme (63.) das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Kurz vor dem Abpfiff schlug der Favorit nochmals doppelt zu: Pascal Testroet (85.) und Beleme (88.) trafen jeweils nach einer Ecke per Kopf und sorgten so für den Endstand in dieser einseitigen Partie.

FC Ingolstadt: Funke – Malone, Lorenz, Cvjentinovic (46. Schröck) – Guwara, Fröde, Costly (60. Rausch), Keidel, Deichmann (46. Testroet), Kopacz (60. Lluqigi) – Mause (60. Beleme). – Schiedsrichter: Michael Krug (Paul Birkmeir, Johannes Wagner). – Zuschauer: 1189.