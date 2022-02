Fußball

20:00 Uhr

Treuebekenntnis zum SV Karlshuld

Kreisliga Donau/Isar Saison 2021/22Karlshulds Coach Thomas Schmalzl steht mit seiner Mannschaft vor einer Mammutaufgabe, den Relegationsplatz in der Kreisliga Donau/Isar noch zu ergatternFoto: Roland Geier

Plus Am Dienstag startet der SV Karlshuld in die Vorbereitung. Wie Trainer Thomas Schmalzl plant und welche Neuzugänge verpflichtet wurden.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld rüstet sich ab Dienstag für den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga Donau/Isar. „Es wird ein Tanz auf einem ganz dünnen Seil“, prophezeit Trainer Thomas Schmalzl.

