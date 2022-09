TSV Burgheim und TSV Ober-/Unterhausen feiern am Donnerstagabend Erfolge

Während Kreisklassist TSV Burgheim den SV Steingriff mit 5:2 besiegt, kommt in der B-Klasse der TSV Ober-/Unterhausen gegen den FC Rennertshofen zu einem 3:0-Erfolg.

Fußball-Kreisklassist TSV Burgheim hat am Donnerstagabend die Neuauflage des ersten Saisonspiels gegen den SV Steingriff gewonnen. Das Team von Trainer Florian Pickhard siegte am Ende hochverdient mit 5:2. In der B-Klasse Neuburg kam Absteiger TSV Ober-/Unterhausen in einer vorgezogenen Partie gegen die „Zweite“ des FC Rennertshofen zu einem 3:0-Erfolg.

Kreisklasse Neuburg: TSV Burgheim – SV Steingriff 5:2

Nach zwei Siegen in Folge begann der TSV selbstbewusst und überlegen. Dies führte zur frühen Führung durch Luca Manhart in der 13. Minute. Burgheim war im Anschluss besser, ohne richtig gefährlich zu werden. Von den Gästen kam zu wenig. Nach rund einer halben Stunde kombinierten sich die Hausherren toll durchs Mittelfeld und Daniel Schlupf musste nach einem schönen Querpass von Manhart nur noch zum 2:0 einschieben (33.). Fast im Gegenzug folgte dann die erste Chance für Steingriff – und prompt kamen die Gäste durch einen schönen Kopfball von Fabian Siegl zum Anschlusstreffer (35.). Bis zur Pause wurde es teils hitzig, ohne dass es zunächst weitere Gelegenheiten gab – bis Steingriff nach schlafmützigem TSV-Abwehrverhalten quasi mit dem Pausenpfiff doch den Ausgleich durch Ibrahim Enes Bektas erzielte (45.).

Gleich nach der Halbzeit folgte die richtige Antwort der Burgheimer. Eine Schlupf-Flanke landet bei Markus Kugler, der zur verdienten Führung einnickte (51.). In einer jetzt etwas zerfahrenen Partie setzte der TSV das nächste Ausrufezeichen: Bach einem Zuspiel von Manhart auf Tin Petrac erhöhte Letzterer auf 4:2 (72.). Danach verteidigten die Gastgeber mit Mann und Maus. Auch „Oldie“ Matthias Karmann konnte sich im Burgheimer Kasten noch einige Male auszeichnen. Als Markus Kugler per Freistoß das 5:2 erzielte (84.), war dieses Match endgültig entschieden. (stad)

B-Klasse Neuburg: TSV Ober-/Unterhausen – FC Rennertshofen 3:0

Oberhausen begann effizient und erspielte sich schnell eine 2:0-Führung. Lorenz Wunderlich feierte dabei mit zwei Flachschüssen seinen ersten Doppelpack (3./13.). Erst danach wachte Rennertshofen auf. Niklas Schelchshorn vergab die erste Chance der Gäste freistehend aus kurzer Distanz. Kurz danach landete ein Schuss von Peter Wenninger an der Unterlatte. Rennertshofen waren nun endgültig in dieser Partie, konnte sich aber keine weiteren klaren Chancen erarbeiten. Oberhausen hatte seinerseits vor der Pause noch zwei große Möglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden.

Nach dem Wiederbeginn nutzten die Hausherren dann gleich die erste Gelegenheit. Martin von Grossmann erzielte mit einer sehenswerten Volleyabnahme ins Kreuzeck das 3:0 (51.). Der FCE spielte zwar durchaus engagiert, aber die Heimmannschaft hatte die gefährlicheren Aktionen. Allerdings wurden diese allesamt sträflich vergeben. Nach 75 Minuten setzte Dominik Winkler noch einen satten Schuss knapp am TSV-Gehäuse vorbei. (tsv)