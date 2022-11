Unentschieden zum Jahresabschluss

Der TSV Burgheim kommt im Nachholspiel der Kreisklasse Neuburg nicht über ein 1:1 gegen denSC Rohrenfels hinaus. In der A-Klasse Neuburg trennen sich der VfR Neuburg II und die DJK Brunnen 1:1.

Nachholspiele standen zum Jahresabschluss im Amateurfußball auf dem Programm. In der Kreisklasse Neuburg trennten sich der TSV Burgheim und der SC Rohrenfels 1:1. Mit dem gleichen Resultat endete die Partie in der A-Klasse Neuburg zwischen dem VfR Neuburg II und der DJK Brunnen.

TSV Burgheim – SC Rohrenfels 1:1

In einer niveauarmen Partie hatte der TSV in Hälfte eins die einzige richtige Torchance, als Tobi Mittelhammer auf den Gästekeeper zulief, aber scheiterte. Gleich nach der Pause zeigte der Schiedsrichter zurecht auf den Punkt (nach Foul an Manuel Knöferle). Coach Mario Huber verwandelte den Elfer souverän (47.). Danach hatte Nick Vogel sogar die Riesenchance zum 2:0, er zielte jedoch deutlich über das leere Tor. Was im Anschluss dann los war, wissen wohl nur die Hausherren selbst. Das Offensivspiel war wie abgeschnitten und Rohrenfels fasste neuen Mut. Es kam schließlich, wie es kommen musste und die Gäste kamen zum verdienten Ausgleichstreffer durch Dominik Höger (65.). Zum Schluss war es Burgheims Keeper Karmann, der den Punkt und damit das verdiente Unentschieden festhielt. (sta)

VfR Neuburg II – DJK Brunnen 1:1 Der VfR Neuburg II erwischte im Nachholspiel der A-Klasse Neuburg den besseren Stat und ging in der ersten Halbzeit durch Johannes Mamo in Führung (21.). Doch die DJK Brunnen kam nach dem Seitenwechsel zurück und glich durch Simon Kopold zum 1:1-Endstand aus (63.). (AZ)