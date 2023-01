VfR und BSV kooperieren: JSG Neuburg City startet in der kommenden Saison

Plus Die beiden Vereine bilden ab der Spielzeit 2023/24 eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich. Was sich Benjamin Thaller und Thomas Eubel von der Zusammenarbeit versprechen.

Mit einer Fusion zwischen dem VfR Neuburg und BSV Neuburg sollte es in der Vergangenheit nichts werden. Im Jahr 2013 stimmten zwar die Mitglieder des VfR dafür, bei den Fußballern des BSV wurde die nötige Mehrheit für einen Zusammenschluss jedoch nicht erzielt. Die Bedenken waren letztlich zu groß, alte Gräben zwischen den beiden Stadtvereinen noch immer vorhanden.