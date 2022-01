Jürgen Roth bleibt Obmann der Neuburger Schiedsrichter: Vier weitere Jahre und ein Appell

Plus Jürgen Roth wird bei der Wahl als Obmann der Schiedsrichtergruppe Neuburg bestätigt. Dass viel Arbeit auf das Führungsteam zukommt, macht die Entwicklung deutlich. Immer weniger Unparteiische stehen zur Verfügung.

Er arbeite detailversessen und akribisch wie kaum ein anderer, entwickele stets neue Innovationen, investiere viel Zeit. Das Schiedsrichterwesen liege ihm einfach am Herzen. Jürgen Roth erhielt bei der Jahreshauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Neuburg zahlreiche lobende Worte. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte der Obmann entschieden, das Amt weiter bekleiden zu wollen. Als einziger Kandidat wurde er schließlich mit einer großen Mehrheit (83 Ja- bei fünf Nein-Stimmen) für die nächsten vier Jahre bestätigt.