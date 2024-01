Fußball

vor 32 Min.

Walter Egen erinnert sich: Als Franz Beckenbauer mit dem FC Bayern in Neuburg war

Plus Walter Egen stand 1967 auf dem Rasen, als der FC Bayern München beim VfR Neuburg gastierte. 57 Jahre später kann er sich noch an jedes Detail des Spiels erinnern.

Von Reinhard Köchl

Für die 6000 Zuschauer und die elf Spieler des VfR Neuburg war es das größte Fußballspiel, das je in der Ottheinrichstadt stattfand. Der 29. Juli 1967 ging als der Tag in die Analen des Vereins ein, an dem so viele Menschen wie nie zuvor oder danach den Weg ins damalige Brandlstadion hieß, fanden. Alle waren sie gekommen, um die Stars des FC Bayern München zu erleben, die gerade zwei Monate zuvor gegen die Glasgow Rangers ihren ersten Europapokalsieg eingefahren hatten.

Sepp Maier und Franz „Bulle“ Roth waren zwar nicht in Neuburg dabei, dafür aber Gerd Müller, Georg „Katsche“ Schwarzenbeck und vor allem Franz Beckenbauer. Ein unvergessliches Erlebnis auch für die VfR-Spieler, die den übermächtigen Gegner in einem Freundschaftsspiel herausforderten, aber auch für die Schiedsrichter Max Binder (aus Kösching) sowie die beiden Linienrichter Anton Rein ( Ried) und Rudolf Andexinger (Zell), die quasi ein Heimspiel hatten.

