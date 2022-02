Fußball

Wie Fußballklubs im Raum Neuburg auf die neuen Corona-Regeln reagieren

Plus Ab Donnerstag gilt in Bayern für Sporttreibende die 3G-Regelung. Bei den Zuschauern wird hingegen „nur“ von 2G-Plus auf 2G umgestellt. Was die Verantwortlichen der regionalen Fußballklubs dazu sagen.

Von Dirk Sing

Ab dem heutigen Donnerstag gibt es im Freistaat Bayern in Sachen Sport einschneidende Lockerungen bei den Corona-Regeln. So gilt für alle Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie Trainerinnen und Trainer die 3G- (geimpft, genesen, getestet) statt der bisherigen 2G-Plus-Regelung. Für Zuschauer bei einer zugelassenen Auslastung von 50 Prozent des Sportgeländes 2G statt 2G-Plus. Für minderjährige Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden, entfallen indes alle Zugangsbeschränkungen. Dies hat die Bayerische Staatsregierung nach ihrer Kabinettssitzung am Dienstag bekanntgegeben. Die Neuburger Rundschau hat sich bei einigen regionalen Fußballklubs umgehört.

