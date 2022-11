Wiedersehen der „Helden des SV Karlshuld von einst“

Plus 40 Jahre nach dem Landesliga-Aufstieg trifft sich das ehemalige Erfolgsteam des SV Karlshuld.

40 Jahre nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte trafen sich die Landesliga-Aufsteiger des SV Karlshuld im SVK-Vereinslokal zu einer Wiedersehensfeier. Die „Helden von einst“ hatte man bei der 90-jährigen Jubiläumsfeier des SV Karlshuld schlichtweg vergessen einzuladen. So nahmen die ehemaligen Akteure Christian und Hans Knöferl nun das Heft in die Hand und „trommelten“ ihre Mitspieler zu einem Kameradschaftstreffen im Vereinsheim zusammen, wo sie ihre zahlreichen Erinnerungen und Geschichten wieder aufleben ließen.