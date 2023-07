Golf

Big Green Egg German Challenge: „Wollen jedes Jahr ein Stück besser werden“

Plus Von Donnerstag bis Sonntag findet zum dritten Mal die Big Green Egg German Challenge auf dem Gelände des Wittelsbacher Golfclubs in Rohrenfeld statt. Was die Zuschauer dort erwartet und worauf sich Geschäftsführer Korbinian Kofler am meisten freut.

Von Dirk Sing

Korbinian Kofler, von Donnerstag bis Sonntag findet auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs die dritte Auflage der Big Green Egg German Challenge statt. Welche Rolle spielt die Erfahrung der vorangegangenen Turniere bei der Organisation und Durchführung einer solchen Großveranstaltung?

Kofler: Es spielt definitiv eine sehr große Rolle. Sowohl in der Gastronomie, über die das gesamte Catering läuft, als auch im Sekretariat, das beispielsweise mit der Einteilung der Volunteers beschäftigt ist, verläuft alles komplett reibungslos. Man weiß einfach, welche Schritte wann zu tun sind. Auch für mich persönlich stellt es eine große Erleichterung dar, wenn die Dinge derart schön ineinanderfließen. Das betrifft nicht nur die Vorbereitung, sondern natürlich auch die Durchführung. Aufgrund unserer Erfahrung aus den ersten beiden Turnieren sind wir in der Lage, bei vielem bereits vorher zu agieren, bevor man reagieren muss.

