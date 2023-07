Deutsche Golf-Hoffnung Max Rottluff: „Alle geben sich hier in Neuburg unglaublich viel Mühe“

Plus Maximilian Rottluff ist eine der deutschen Golf-Hoffnungen bei der Big Green Egg German Challenge. Im Interview spricht er über seinen ersten Turniersieg sowie seinen prominenten WG-Kollegen Jon Rahm.

Maximilian Rottluff, Sie haben Ihre erste Runde bei der Big Green Egg German Challenge mit 72 Schlägen, was in der Fachsprache „Even Par“ bedeutet, beendet. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Rottluff: Ich bin total zufrieden und freue mich einfach riesig, hier spielen zu dürfen beziehungsweise überhaupt zu können. Ich hatte bereits in den vergangenen Wochen immer wieder mit Rückenproblemen zu tun. Aus diesem Grund konnte ich am Mittwoch leider auch nicht das ProAm-Turnier hier spielen. Selbst Donnerstagfrüh war noch nicht klar, ob ich überhaupt teilnehmen kann. Von daher bin ich richtig happy, obwohl ich auf den Greens sicherlich einige Schläge liegen gelassen habe. Wenn ich mich jetzt von Tag zu Tag steigern kann, wird das eine super Woche für mich.