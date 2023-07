Italiener Francesco Laporta triumphiert bei der Big Green Egg German Challenge in Neuburg

Bei der dritten Auflage der Big Green Egg German Challenge in Neuburg siegt der Italiener Francesco Laporta. Am Schlusstag spielt sich ein junger Deutscher ins Rampenlicht. Warum auch der Wittelsbacher Golfclub zu den großen Gewinnern zählt.

Irgendwie konnte einem Francesco Laporta am späten Sonntagnachmittag fast schon leid tun. Zunächst musste der Italiener eine gefühlte Ewigkeit warten, bis er auf die Terrasse des Wittelsbacher Golfclubs gerufen wurde. Kurz darauf bekam er noch eine unerwartete Sektdusche über den Kopf beziehungsweise von hinten in den Kragen geschüttet. Und wäre das nicht schon genug, musste der 32-Jährige immer und immer wieder für die Kameras der Medienvertreter posieren.

Was auf den ersten Blick durchaus stressig und vielleicht sogar etwas unangenehm klingen mag, schien Francesco Laporta am Sonntag gegen 17.15 Uhr überhaupt nicht aus der Ruhe zu bringen. Ganz im Gegenteil, der nur 1,75 Meter große Südländer aus Castellana Grotte schien diese Momente vielmehr regelrecht zu genießen. Und das aus gutem Grund. In einem packenden „Finish“ hatte er kurz zuvor die dritte Auflage der Big Green Egg German Challenge im Wittelsbacher Golfclub mit einem Gesamtergebnis von „-7“ (sieben Schläge unter Par) gewonnen und sich neben dem Siegerscheck von 40.000 Euro auch wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die „erste europäische Liga“ (DP-World-Tour/European Challenge) gesichert.

Volle Konzentration: Francesco Laporta. Foto: Dirk Sing Foto: Dirk Sing

„Nachdem es bei mir in den zurückliegenden zwei Jahren überhaupt nicht mehr gelaufen ist und ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie es künftig weitergeht, bin ich natürlich überglücklich, dass ich endlich wieder einen Turniersieg einfahren konnte“, berichtet Laporta im Gespräch mit unserer Zeitung. „Insgesamt betrachtet habe ich an diesen vier Tagen in Neuburg sicherlich mein bestes Golf in den vergangenen 24 Monaten gespielt. Sowohl für mein Selbstvertrauen als auch mein Ziel, so schnell wie möglich wieder auf die European Tour zurückzukehren, war dieser Erfolg enorm wichtig“, so der Italiener weiter.

Gemeinsam mit zwei Engländern im Schluss-Flight

Am Schlusstag war Laporta (209 Schläge) gemeinsam mit den beiden Engländern Gary Boyd (208) und Ashley Chesters (208) als letzter Flight auf die Runde gegangen und erlebte dabei bei teilweise stürmischen Bedingungen ein echtes „Wellenbad der Gefühle“. „Natürlich spielt bei solchen Bedingungen auch das nötige Quäntchen Glück eine Rolle. Aber der starke Wind hat den ohnehin schon anspruchsvollen Platz noch schwerer gemacht“, sagt Laporta.

Sektdusche für den Sieger: Unmittelbar nach dem gemeinsamen Foto mit den fleißigen Volunteers wurde der Italiener Francesco Laporta überraschend mit dem kühlenden pricklenden Nass begossen. Foto: Dirk Sing Foto: Dirk Sing

Eine kleine Vorentscheidung fiel dabei auf der 16. Bahn: Während der Italiener ein Par spielte, mussten sich seine beiden englischen Kontrahenten jeweils mit einem Bogey (ein Schlag über Par) zufriedengeben. Damit übernahm Laporta erstmals die Gesamtführung und gab diese bis zur 18. und letzten Bahn – eben auch mit dem beschriebenen Quäntchen Glück – nicht mehr ab. Da die Engländer ihre (teils einfachen) Putts zum möglichen Birdie (ein Schlag unter Par) vergaben, reichte dem Familienvater ein Par zum Triumph.

Drei Putts auf der Bahn 18 reichen zum Sieg

„Das Schwierigste war in der Tat ab der 17. Bahn, die Gedanken an einen möglichen Sieg komplett auszublenden. Ich habe versucht, mich auf jeden einzelnen Schlag zu konzentrieren – was aber nicht wirklich zu 100 Prozent geklappt hat. Glücklicherweise haben meine drei Putts auf Bahn 18 dennoch zum Erfolg gereicht“, bilanziert Laporta, der damit zugleich die (kleine) spanische Siegesserie bei der Big Green Egg German Challenge beendete. Bei den ersten beiden Auflagen hatten Angel Hidalgo (2021) und Alejandro del Rey (2022) die Oberhand behalten.

Viel hätte indes nicht gefehlt und am Ende wäre sogar ein deutscher Profi ganz oben gestanden. Während Max Rottluff, der nach den ersten drei Tagen mit lediglich drei Schlägen Rückstand hoffnungsvoll im Rennen lag, mit 78 Schlägen (sechs Schläge über Par) eine „gebrauchte“ Schlussrunde hinlegte, spielte sich bei Letzterer Dominic Foos quasi „unter dem Radar“ plötzlich immer mehr in den Fokus. Mit einer grandiosen 67er-Runde verbesserte sich der 25-jährige Karlsruher, der früh gestartet war, auf „-6“. Hätte Laporta auf den Bahnen 17 oder 18 noch ein Bogey gespielt, wäre es für den Deutschen sogar ins Stechen um den Turniersieg gegangen. So aber sprang für ihn schließlich ein toller geteilter zweiter Platz heraus.

Zwei Gewinner: Francesco Laporta (links) und der Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, Korbinian Kofler (rechts). Foto: Dirk Sing Foto: Dirk Sing

„Zu Beginn des vierten Turniertages hatten wohl die wenigsten Zuschauer und Experten Dominic Foos auf der Rechnung. Als er sich dann immer weiter nach vorne geschoben hat, waren wir natürlich mit vollem Eifer dabei. In solch einem Fall schlägt das deutsche Herz sicherlich etwas schneller“, verrät Korbinian Kofler, Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, der noch aus zwei weiteren wichtigen Gründen über das gesamte Gesicht strahlen konnte. Zum einen fiel sein Gesamtfazit hinsichtlich der Organisation und Durchführung extrem positiv aus („Ein riesengroßes Kompliment an alle Mitarbeiter und Volunteers. Jeder hat eine tolle Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass alles regelrecht ’geflutscht’ hat.“). Zum anderen folgte die offizielle Verkündung, dass die German Challenge“ aus in den kommenden drei Jahren im Wittelsbacher Golfclub ausgetragen wird. „Uns kann für das Standing unseres Golfplatzes nichts Besseres passieren. Zudem macht es uns stolz, unseren sportlich herausfordernden Platz auch künftig für die Profis der Zukunft zur Verfügung zu stellen“, erklärt Kofler, der gemeinsam mit seinem Team an den vier Turniertagen über 2000 Besucherinnen und Besucher begrüßen durfte.