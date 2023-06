Golf

17:00 Uhr

Rekordjäger Richard Neugebauer: „Müde, fertig – aber sehr glücklich“

Plus Am Mittwochabend um 21.57 Uhr hatte Extremsportler Richard Neugebauer seinen nächsten Rekord unter Dach und Fach. Wie der 72-Jährige seinen Acht-Golfplätze-Trip an einem Tag mit dem Helikopter erlebt hat.

Von Dirk Sing

Am Mittwochabend um Punkt 21.57 Uhr, als die Dämmerung bereits Einzug gehalten und den Golfplatz des Wittelsbacher Golfclubs mitsamt seines hell erleuchteten Clubheims in eine malerische Landschaft verwandelt hatte, war es vollbracht: Mit einem sicheren Putt aus drei Metern Entfernung ließ Richard Neugebauer den letzten Ball an diesem langen und anstrengenden Tag ins Loch rollen. Geschafft! Der 72-jährige Extremsportler hatte sich ein weiteres Mal einen Eintrag bei „RID“ (Rekorde in Deutschland) gesichert.

Innerhalb eines Tages – genauer gesagt in rund 17 Stunden – hatte Neugebauer acht verschiedene Golfplätze gespielt – und zwar nicht etwa „bequem“ in einem Cart, sondern stets im Laufschritt. Oder anders ausgedrückt: Sage und schreibe zwei (!) Marathons (rund 84 Kilometer) musste Neugebauer unter dem Strich zurücklegen, um sein großes Ziel zu erreichen!

