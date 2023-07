Golf

vor 21 Min.

Viktoria Ziegler: Unerwartet zum großen Coup

Plus Die 13-jährige Viktoria Ziegler landete bei den bayerischen Golf-Meisterschaften in ihrer Altersklasse auf einem tollen zweiten Platz. Jetzt hat die Neuburgerin sogar die Chance, sich für die „Deutsche“ zu qualifizieren.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Die schönsten Erfolge im Leben einer Sportlerin oder eines Sportlers sind oftmals die, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und doch sind sie der verdiente Lohn für die unzähligen Stunden, die man auf dem Weg dorthin in etlichen Trainingsstunden immer und immer wieder investiert hat – verbunden mit der (zumindest inneren) Hoffnung, dass sich all die Mühen, Plagen und der vergossene Schweiß irgendwann, irgendwie, irgendwo vielleicht doch auszahlen würden.

Auch Viktoria Ziegler erlebte kürzlich eine dieser unerwarteten Sternstunden. Die Tochter von Ute und Karl Ziegler, die in Neuburg „Zieglers Golfplatz“ betreiben, wurde – aufgrund ihrer Eltern – schon frühzeitig mit dem „Golf-Virus“ infiziert. „Wenn sie damals nicht gerade im Kindergarten war, war sie bei mir im Büro des Golfplatzes und hat dort gespielt“, berichtet Mama Ute. Fast immer mit dabei: Ein kleiner Plastikschläger, mit dem sie die dazugehörigen Bälle – oder was eben sonst in der näheren Umgebung lag – durch die Gegend schoss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen