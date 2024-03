Golf

WBGC-Geschäftsführer Korbinian Kofler: „Im Winter werden die Hausaufgaben gemacht“

Plus Beim Wittelsbacher Golfclub beginnt in Kürze der Sommer-Spielbetrieb. Geschäftsführer Korbinian Kofler spricht über die aktuellen Aufgaben und nennt Gründe für die Verlegung des Profiturniers in den September.

Von Dirk Sing

Herr Kofler, der Eishockey-Profi legt in den Sommermonaten mit harter Arbeit die Basis für die „Winter-Spielzeit“! Lässt sich das im Umkehrschluss auf einen Golfclub übertragen? Sprich: Im Winter wird die Grundlage für eine schöne Sommer-Saison gelegt?

Korbinian Kofler: Ich sage immer: Im Winter werden die Hausaufgaben gemacht, damit man im Sommer für seine Mitglieder, Gäste sowie den Alltag Zeit hat. Sprich: Die ganze strategische Planung in Sachen Finanzen, Personal, Marketing, Turnier- beziehungsweise Event-Kalender wird entsprechend vorbereitet, um sie dann – sobald die Saison beginnt – entsprechend abzuarbeiten. Wir liegen also von Dezember bis März nicht gemütlich unter Palmen oder befinden uns im Winterschlaf, sondern legen in diesem Zeitraum die nötige Basis.

