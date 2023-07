Big Green Egg German Challenge: Gigantische Weiten und viel Präzision

Auch am zweiten Tag der Big Green Egg German Challenge zeigen die (jungen) Golf-Profis ihr Können. Die Neuburger Rundschau hat sich bei Spielern, Verantwortlichen, Volunteers und Zuschauern umgehört.

Wer am Donnerstag oder Freitag den Weg auf die Anlage des Wittelsbacher Golfclubs fand, konnte sich zweifelsohne davon überzeugen, welch erstklassiger Golfsport bei der Big Green Egg German Challenge geboten wird. Richtig spannend wird es dann am Samstag sowie vor allem am Sonntag, wenn die nunmehr dritte Auflage in die entscheidende Phase geht. Die Neuburger Rundschau hat sich bei Spielern, Verantwortlichen, Volunteers, Hobbygolfern und Zuschauern umgehört, was dieses Turnier derart besonders macht.

Jannik de Bruyn (Deutscher Golf-Profi): „Von der Charakteristik her ist dieser Platz wirklich sehr gut und definitiv einer der besseren auf der gesamten Challenge Tour. Man muss den Ball auf alle Fälle immer ins Spiel bringen, da neben den Fairways immer sehr viele Bäume da sind – und genau das habe ich in meinen ersten beiden Runden leider nicht so gut hinbekommen (lacht). Nichtsdestotrotz ist dieses Turnier wirklich toll organisiert.

Jannik de Bruyn Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Gerade auch im Vergleich zu anderen Challengern ist hier deutlich mehr los. Man hat einfach das Gefühl, dass sich viele Leute dafür interessieren. Für mich persönlich ist es ohnehin immer ein besonderes Highlight, in Deutschland ein Turnier zu spielen. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, gerade auch viele andere Jungs, die man kennt und vielleicht nicht so oft sieht, wiederzusehen.“

Dr. Rüdiger Vogt (Verantwortlicher Turnierarzt, Hobbygolfer): „Zum einen ist es für die Stadt Neuburg sicherlich etwas Außergewöhnliches, wenn ein solches internationales Turnier hier auf’s ’Land’ kommt. Aber auch für den Golfclub selbst ist es ein enormes Renommee. Er zählt zwar ohnehin schon zu den schönsten in Deutschland .

Dr. Rüdiger Vogt Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Doch eine solche Veranstaltung wertet den Club nochmals auf. Was ich bislang mitbekommen habe, sind sowohl die Spieler als auch die Organisatoren mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Wenn die Profis zum ersten Mal den Platz sehen, könnten sie durchaus auf die Idee kommen, dass dieser ziemlich einfach zu spielen sei. Schaut dann jedoch auf die Ergebnisse, zeigt sich, dass das allerdings wohl doch nicht der Fall ist.“

Ilka Fleischmann ( Gastronomie Wittelsbacher Golfclub /German Challenge): „Auch bei mir sind bei diesem Turnier sehr viele Emotionen im Spiel – und zwar in allen Bereichen! Was den Golfsport selbst betrifft, habe ich leider kaum die Gelegenheit, mit etwas anzuschauen.

Ilka Fleischmann Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Falls es die Zeit aber doch mal zulässt, mache ich das natürlich auch. Gastronomisch gesehen ist es jedes Jahr auf’s Neue eine Herausforderung, das Ganze zu stemmen. Aber mit der Erfahrung wächst man an allen Dingen.“

Robin Lange (Mitarbeiter, Hobbygolfer): „Nachdem ich hier selbst Golf spiele und daher den Platz sehr gut kenne, ist es für mich immer wieder interessant zu sehen, dass auch diese Profis Fehler machen, über die man sich selbst als Hobbygolfer aufregt. Ein gutes Beispiel war am Donnerstag ein deutscher Spieler, der auf der achten Bahn sage und schreibe 13 Schläge benötigt hat.

Robin Lange Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Was aber sicherlich sehr cool ist, ist die Tatsache, dass dieses Turnier direkt vor Ort stattfindet und man nicht durch die Gegend fahren muss. Ein weiterer großer Vorteil – im Gegensatz zum Turnier in München – ist sicherlich, dass man hier mit den Spielern direkt auf dem Fairway mitlaufen kann, da es keine Absperrbänder gibt.“

Martin Raab (Volunteer, Hobbygolfer): „Das Besondere an dieser Veranstaltung ist sicherlich, dass man quasi direkt vor der eigenen Haustüre hochwertiges und schönes Golf sieht, dass vom heimischen Club ganz toll aufgezogen wurde. Was die Profis betrifft: Besonders beeindruckend ist für mich deren Ruhe, Gelassenheit und natürlich auch die Präzision , mit der sie zumeist spielen. Als Hobbygolfer kann man sich davon leider nicht allzu viel abschauen, da wir das Ganze niemals so genau auf den Punkt bringen werden (lacht).

Martin Raab Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Wie schwer dieser Platz dennoch zu spielen ist, zeigt sich unter anderem daran, wie verhalten die Profis teilweise agieren, um kein Risiko einzugehen. Da wird oftmals vorgelegt, anstatt die Fahne direkt anzugreifen. Sprich: Das Game-Management unterscheidet sich von einem Hobbyspieler schon enorm.“

Gerd Goschenhofer (Volunteer, Hobbygolfer): „Als Mitglied im Wittelsbacher Golfclub bedeutet es mir schon einiges, dass eine solche Veranstaltung wie die German Challenge hier stattfindet, da der Club davon auch profitiert. Das zeigt sich unter anderem an den besseren Pltzverhältnissen, was bereit in den vergangenen Jahren der Fall war.

G. Goschenhofer Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Zudem macht es riesigen Spaß, Leute zu treffen beziehungsweise auf dem Platz die ’Stars von morgen’ zu sehen. Bereits in ihrem jungen Alter strahlen sie eine große Ruhe, Präzision und Selbstbewusstsein aus. Auch die gigantischen Weiten, die man selbst nie und nimmer zusammenbringt, sind extrem beeindruckend.“

Christian Schmidl (Hobbygolfer, Zuschauer): „Nachdem das einzige Challenge-Turnier in Deutschland auch noch in meinem Heimatclub in Neuburg stattfindet, möchte ich mir ein solches Highlight natürlich nicht entgehen lassen.

Christ. Schmidl Foto: dirk.sing@neuburger-rundschau.de

Das Schöne bei diesem Event ist, dass man mit den Profis hautnah auf die Runde gehen und diesen über die Schulter beziehungsweise sogar ins Bag schauen kann. Was mich dabei besonders beeindruckt, ist die Leichtigkeit, mit der die Profis ihre Schläge ausführen.“

Samstag/Sonntag: Am Finalwochenende der Big Green Egg German Challenge starten die besten 60 und Schlaggleichen ab 7.30 Uhr. Die Ankunft der letzten Flights wird an beiden Tagen gegen 16 Uhr erwartet.