Kienberger Hengst „Maesmynach Sandringham“ erweist sich als wahrer „Überflieger“

Kürzlich fand die Hengst-Leistungsprüfung des bayerischen Pferdezuchtverbands in Ansbach statt. Ein regionaler „Welsh-Cob-Hengst“ hatte sich dieser Herausforderung gestellt und sich dabei als „Überflieger“ entpuppt.

Bereits im vergangenen Jahr konnte der Hengst „Maesmynach Sandringham“ aus dem Gestüt Ventus Welsh Cob von Michael und Katharina Kugler aus Kienberg bei der Körung glänzen. Der Rappe wurde im Februar 2024 vom Zuchtverband für deutsche Pferde (ZfdP) mit einer außergewöhnlich guten Beurteilung gekört. „Er war sicherlich einer der auffälligsten Hengste dieser Körung“, teilte der Verband damals mit. Nun wurde der ursprünglich aus England stammende Hengst im Rahmen der sogenannten Hengst-Leistungsprüfung nochmals in unterschiedlichen Disziplinen auf seine Leistungsfähigkeit hin geprüft.

Welche Kriterien von einer strengen Jury bewertet werden

„Dieses standardisierte Beurteilungsverfahren ist ein wichtiger Bestandteil der Pferdezucht und dient der Feststellung, ob und in welchem Maße sich ein Hengst für die Zucht eignet und ob er eine Eintragung in das Zuchtbuch erhält“, erklärt Besitzerin Katharina Kugler. Bewertet werden im Pferdeleistungszentrum in Ansbach unter der Beobachtung einer strengen Jury das Bewegungspotential, das Dressurreiten, Parcours- und Freispringen sowie das Verhalten des Pferdes unter fremden Reitern.

Genau wie bei der damaligen Körung konnte der Hengst aus Kienberg in vollem Umfang überzeugen. Das höchste Ergebnis erhielt er dabei im Galopp mit einer sensationellen Bewertung von 9,5 von zehn möglichen Punkten. Insgesamt konnte er mit der herausragenden Gesamtwertung von 8,34 abschließen. Damit wurde er bester Hengst der diesjährigen Prüfung und darf sich nun mit den Titeln „Sieger-, Leistungs- und Prämienhengst“ schmücken.

„Wir sind überglücklich, dass sich der große Aufwand und die Hingabe zur Vorbereitung unseres Hengstes auf die Prüfungen gelohnt hat und wir es geschafft haben, das Potenzial dieses außergewöhnlichen Hengstes zu entfesseln und seine hervorragende Zuchteignung unter Beweis zu stellen“, so die stolze Besitzerin. Am Ventus-Gestüt in Kienberg gibt es bereits Nachkommen von Sandringham, die am diesjährigen Musterungstermin des ZfdP die Auszeichnung „Prämienfohlen“ erhielten. (AZ)