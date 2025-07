Lokalmatador Nico Lang: „Hätte sehr gerne bei der German Challenge gespielt“

Nico Lang, seit Donnerstag läuft die fünfte Auflage der „German Challenge“ im Wittelsbacher Golfclub. Nach Ihrer Teilnahme im vergangenen Jahr sind Sie diesmal nicht dabei. Mit wie viel Wehmut verfolgen Sie dieses Turnier in Ihrem Heimatklub?

NICO LANG: Es ist natürlich sehr schade, dass es diesmal nicht geklappt hat. Gerade vor heimischem Publikum hätte ich schon gerne nochmals gespielt. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Turnier zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem viele gute Spieler dabei sind, gab es unter dem Strich auch weniger Wild Cards für den Kader. Aber das spornt mich um so mehr, im nächsten Jahr möglichst noch höher zu spielen, um eben nicht auf eine Wild Card angewiesen zu sein.

Welche Erinnerungen haben Sie denn noch an Ihre Turnier-Teilnahme 2024?

LANG: Auch wenn es sportlich nicht ganz so gut wie erhofft gelaufen ist, blicke ich nach wie vor sehr gerne darauf zurück. Es war gleichzeitig mein erstes Turnier als Profi. Wenn du dann die Möglichkeit hast, gleich daheim zu starten, ist das natürlich etwas Besonderes. Es waren Familien- und Club-Mitglieder sowie Freunde vor Ort, um mich zu unterstützen und anzufeuern. Von dem her ist es auf alle Fälle etwas anderes, als wenn ich beispielsweise in Italien mein erstes Profi-Turnier gespielt hätte. Das war schon sehr cool.

Wenn Sie ein Profi-Kollege im Vorfeld der German Challenge fragen würde, wie er den Platz im Wittelsbacher Golfclub muss: Was würden Sie ihm sagen?

LANG: Nun, ich würde ihm mitteilen, dass es mehrere Optionen gibt, wie man ihn spielen kann. Schon allein deshalb zählt er für mich im Übrigen zu den schönsten Golfplätzen in Deutschland. Man kann entweder mehr Risiko vom Tee gehen, um dann mit einem einfacheren zweiten Schlag zu arbeiten - oder eben umgekehrt! Aufgrund dieser unterschiedlichen Optionen spielt nicht jeder den Platz gleich. Grundsätzlich ist dieser Golfplatz so strukturiert, dass man nicht 14 Mal den Driver auspacken und auf Länge gehen muss. Vielmehr geht es darum, mit Köpfchen zu spielen.

Unzählige Bäume sind bekanntlich dem Unwetter vor wenigen Wochen zum Opfer gefallen. Hat sich die Charakteristik des Platzes dadurch verändert?

LANG: Für den „normalen“ Spieler eher weniger als für uns. Letztlich haben sich drei Löcher etwas verändert. Auf der Bahn 4 ist die Landezone nach links hinter dem großen Baum etwas größer geworden, da der zweite riesige Baum jetzt nicht mehr da ist. Hier habe ich meine Taktik etwas verändert. Weitere Auswirkungen gibt es zudem auf den Bahnen 9 und 18. Aber grundsätzlich ist es natürlich sehr schade, wenn man auf den Greens steht und dann die Bäume, die früher um einen herum gestanden sind, plötzlich nicht mehr sieht. Besonders cool war sicherlich die Eiche an der „Eins“, unter der jeder immer auf seine Teetime gewartet hat.

Lassen Sie uns über Ihre sportliche Karriere sprechen. Sie sind jetzt seit knapp einem Jahr als Profi tätig. Wie fällt Ihre „Zwölf-Monats-Bilanz“ aus?

LANG: Ich bin auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Dabei gibt es logischerweise immer wieder Höhen und Tiefen. Im Vergleich zu anderen Sportarten ist die Schere, was die Ausschläge betrifft, deutlich größer. Nur ein Beispiel: Ein Usain Bolt wird an einem Tag über 100 Meter nicht 9,8 Sekunden und tags darauf 22,0 Sekunden laufen. Beim Golfen ist das einfach anders. Man arbeitet jeden Tag daran, eine gewisse Konstanz zu erreichen, was jedoch unglaublich schwierig ist. Das sieht man ja auch an den absoluten Top-Spielern. Man muss einfach geduldig bleiben und seinem Prozess zu 100 Prozent vertrauen. Ich hatte bislang gute und weniger gute Turniere. Am Ende des Jahres steht jetzt noch die sogenannte „Q School“ an. Diese beinhaltet drei Turniere, auf denen man sich die Teilnahme an der Challenge- beziehungsweise DP World-Tour erspielen kann. Das ist mein großes Ziel und im Grunde so etwas wie ein Joker am Jahresende.

Was war in diesem Zeitraum für Sie das Schwierigste oder auch Unerwartetste am Profi-Sein?

LANG: Wie viel Arbeit außerhalb des Golfes anfällt, hat mich definitiv überrascht. Was viele Leite vielleicht nicht verstehen: Als Golf-Profi bist du kein Mannschaftssportler und bekommst dementsprechend von einem Verein auch kein Gehalt. Man ist vielmehr selbstständig und muss im Grunde alles machen, was ein normales Unternehmen ebenfalls tun muss. Sprich: Ich muss meine Steuererklärung machen, Sponsoren und Partner suchen, die mich auf meinem Weg möglichst unterstützen oder auch Versicherungen abschließen. Da kommt schon eine ganze Menge an Dingen zusammen, mit denen man vorher nicht unbedingt gerechnet hat - zumindest nicht in dieser Art und Weise!

Haben Sie denn gerade in Ihrer Anfangszeit auch Unterstützung, beispielsweise von erfahrenen Kollegen, erfahren oder ist man als Golf-Profi auch in diesem Bereich reiner Einzelkämpfer?

LANG: Nun, bei Sponsoren versucht man jetzt nicht unbedingt, anderen zu helfen, da man ja selbst auf der Suche ist. Dennoch spricht man mit den Kollegen sicherlich auch mal über seine Partner. Ich habe diesbezüglich zum Beispiel „Come-IN“ in Ingolstadt, mit dem ich erst kürzlich einen „Golf Clinic Day“ durchgeführt habe, was schon sehr cool war. Ich konnte den Leuten unter anderem Einblicke in mein Leben als Golf-Profi sowie gewisse Tipps und Tricks auf dem Platz geben. Das Tolle ist, dass es eben auch lokale Firmen gibt, die mich unterstützen. Um aber nochmals ganz konkret auf Ihre Frage zurückzukommen: Wo man sich untereinander schon hilft, ist beispielsweise bei Steuer- oder Versicherungs-Fragen. Gerade mein alter Trainer Florian Fritsch war hier sehr hilfreich für mich.

Lässt sich denn beziffern, wie hoch der finanzielle Aufwand für Sie in Ihrem ersten Profi-Jahr war beziehungsweise ist?

LANG: Letztlich kommt es darauf an, welche Ausgaben man insgesamt hat. Muss man Miete für seine Wohnung bezahlen oder auch sein Auto inklusive Sprit, Steuer und Versicherung unterhalten? Man darf bei der ganzen Sache eben nicht vergessen, dass auch abseits des Golfes weitere Dinge anfallen. Wenn man, wie bereits erwähnt, selbstständig ist, musst du für dich selbst aufkommen. Gesetzt des Falles, dass während eines Jahres große Einnahmen durch Preisgelder ausbleiben, steht unter dem Strich sicher eine mittlere fünfstellige Summe - wobei diese normalen Lebenskosten einen großen Teil davon verschlingen!

Dementsprechend dürfte das Thema Sponsoring eine große Rolle spielen. Wie schwer ist es, Sponsoren oder Partner zu finden - gerade dann, wenn man noch nicht im großen Rampenlicht steht?

LANG: Ehrlich gesagt, ist es nicht gerade einfach. Viele Unternehmen haben kein Problem damit, dich mit Produkten zu unterstützen - was auch wichtig und toll ist! Gleichzeitig musst du aber natürlich auch dein Entry Fee bei den Turnieren beziehungsweise die Anreise und Übernachtung irgendwie bezahlen. Von dem her ist es schon ein sehr schwieriges Geschäft. Klar, je höher du spielst, umso einfacher wird es dann. In diesem Bereich geht es plötzlich um Millionensummen, während dir aktuell selbst ein vierstelliger Betrag enorm helfen würde, um eben weiter nach oben zu kommen. Ohne Sponsoren wird es grundsätzlich nicht möglich sein, das Ganze lange durchzuziehen.

Konkret gefragt: Welchen „Gegenwert“ kann ein Profi-Golfer einem Sponsor bieten?

LANG: Da gibt es in der Tat zahlreiche Möglichkeiten - sei es auf dem Cap, Shirt oder auch auf Social Media, wo ich überaus aktiv bin! Mir ist es wichtig, Partner zu haben, von denen ich auch selbst überzeugt bin und mit denen ich mich absolut identifizieren kann. Darüber hinaus kann ich natürlich auch Event-Tage oder bestimmte Aktionen anbieten. Kürzlich habe ich beispielsweise beim Charity-Turnier von Sven Hannawald im Wittelsbacher Golfclub mitgewirkt. Von dem her bin ich also wirklich sehr flexibel, um richtig coole Pakete zu schnüren.

Welche Ziele haben Sie sich - neben der bereits erwähnten Teilnahme an der „Q School“ - für das Jahr 2025 noch gesteckt?

LANG: Nachdem ich sehr prozessorientiert bin, versuche ich einfach, jeden Tag besser zu werden. Natürlich kann man sich das Ziel, unbedingt ein Turnier gewinnen zu wollen, stecken. Aber am Ende des Tages kann man nichts erzwingen. Letztlich geht es wirklich darum, sich auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, damit es dann irgendwann hoffentlich „Klick“ macht und die Erfolge von selbst kommen. Darauf liegt mein Fokus.