Hallenfußball-Turnier in Neuburg: 20 Mannschaften, 80 Spiele, ein Sieger

Plus Am Samstag und Sonntag findet das traditionelle Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg statt. Als Titelverteidiger geht der SV Straß ins Rennen. Auch andere Vereine haben sich viel vorgenommen.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Freunde des Hallenfußballs kommen am Wochenende in der Neuburger Ostendhalle voll auf ihre Kosten. 80 Spiele, die jeweils einmal zehn Minuten dauern, werden beim Turnier der Schiedsrichtergruppe insgesamt ausgetragen. Los geht es mit dem Mammutprogramm am Samstag, 6. Januar, um 8.30 Uhr. Am Sonntag, 7. Januar, sollte gegen 18 Uhr der Sieger feststehen.

Als Titelverteidiger ins Rennen geht der SV Straß, der sich im vergangenen Jahr im Finale mit 5:4 nach Neunmeterschießen gegen den FC Rennertshofen durchsetzte. Zur Neuauflage dieses Duells kommt es bereits in der Vorrunde am Samstag. „Das Turnier hat Tradition und ist eine sehr schöne Nebensache für uns“, sagt FCR-Trainer Tommy Mutzbauer. In den vergangenen Jahren habe seine Mannschaft immer gute Ergebnisse erreicht, einzig das Neunmeterschießen „hat uns meist einen Strich durch die Rechnung gemacht“. Bereits 2021 hatte der Kreisligist das Endspiel erreicht, war damals in der knappsten aller Entscheidungen dem VfR Neuburg mit 5:6 unterlegen. „Vielleicht sollten wir die Spiele diesmal früher entscheiden“, fügt Mutzbauer daher mit einem Schmunzeln hinzu.

