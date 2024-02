Handball

18:10 Uhr

„Die mediale Präsenz kann helfen“: Interview mit dem Abteilungsleiter der TSV-Handballer

Plus Durch die Europameisterschaft in Deutschland rückte Handball in den Mittelpunkt des Interesses. Doch können kleine Vereine wie der TSV Neuburg profitieren? Abteilungsleiter Maximilian Habermeyer spricht über die aktuelle Situation.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Maximilian Habermeyer, die Handball-Europameisterschaft in Deutschland liegt nun knapp eineinhalb Wochen zurück. Sie hat in Deutschland einen riesigen Hype ausgelöst. Spürt der TSV Neuburg etwas davon?

Max Habermeyer: Auch unser Verein war natürlich voller Flamme und hat mitgefiebert. Wir haben mit den Herren und den Jugendmannschaften etwa in der Turnhalle ein Public Viewing veranstaltet, das gut angenommen wurde. Direkte Auswirkungen der EM spüren wir allerdings noch nicht. Unabhängig davon sind wir im Kinder- und Jugendbereich aktuell gut aufgestellt. Nur bei den Erwachsenen haben wir Probleme und können leider keine Mannschaft stellen.

