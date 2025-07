Nachwuchs des TSV Neuburg zeigt große Fortschritte

Voll auf ihre Kosten kamen die Handball-Kids der E- und F-Jugend des TSV Neuburg beim heimischen Turnier in der Sporthalle am Volksfestplatz. Ein echtes Torfestival lieferte hingegen die B-Jugend gegen Garching ab.

D1-Jugend, Bezirksliga West: TSV Indersdorf – TSV Neuburg 27:20: Trotz der am Ende klaren Niederlage waren die Neuburger lange auf Tuchfühlung. Letztlich entschied die bessere Effektivität des Gegners beim Torwurf. Der TSV Neuburg blieb in der Anfangsphase dank der Tore von Maksim Seewald dran. Mehrere vergebene klare Gelegenheiten gaben dem Gegner dann die Möglichkeit, bis auf sechs Tore davonzuziehen. Bis zur Pause konnte dieser Rückstand durch Korbinian Fischer aber wieder verkürzt werden (9:13). Nach dem Wechsel entwickelte sich ein sehr kampfbetontes Spiel. Der nicht gerade zimperlichen Abwehr des TSV Indersdorf versuchten die Neuburger, körperlichen Einsatz entgegenzusetzen. Mitte der zweiten Hälfte waren die Gäste dann wieder auf zwei Tore dran. Doch in der Folge wurde vor allem im Angriff zu viele Chancen vergeben. Dennoch muss man den Neuburgern zugutehalten, dass sie bis zum Schluss mit vollem Einsatz kämpften. In der Abwehr um den wieder sehr guten Torwart Felix Heckl verdienten sich vor allem Niki Daiker auf der für ihn ungewohnten Mitte-Position, Elias Dwucet und Benedikt Jaschek Bestnoten. Da in den entscheidenden Momenten die Entlastung durch den Angriff ausblieb, konnte der TSV Indersdorf seine Führung weiter ausbauen und siegte schließlich etwas zu deutlich.

TSV Neuburg: Felix Heckl (TW), Niklas Daiker, Mathias Eisermann (1), Maksim Seewald (10), Elias Dwucet, Korbinian Fischer (7), Fabian Penker (1), Julius Dier, Benedikt Jaschek (1)

B-Jugend, Bezirksliga Süd-Ost 1: TSV Neuburg – VfR Garching 42:45: Ein wildes Spiel mit insgesamt 87 Toren zeigte die Neuburger B-Jugend zum Abschluss der Punktrunde. Dabei unterlag man dem VfR Garching knapp mit 42:45. Beide Seiten zeigten in der Abwehr keine gute Leistung. Dafür standen umso mehr die Offensivreihen im Fokus. Immer wieder gelangen den Neuburger schöne Durchbrüche. Da man aber in der Abwehr keinen Zugriff auf die wurfstarken Gäste bekam, blieb das Match relativ ausgeglichen. Zur Pause lagen die Hausherren mit 19:23 zurück. Nach Wiederanpfiff zog Garching - auch aufgrund von vier TSV-Fehlwürfen - auf 20:27 davon. Das Spiel blieb weiter schnell und den Ottheinrichstädtern gelang es bis kurz vor Schluss, nochmals auf drei Tore zu verkürzen. Doch letztlich reichte die Zeit nicht mehr, um die Partie komplett zu drehen.

TSV Neuburg: Richard Schillinger (TW), Benjamin Maikranz (8/1), Lasse Daiker (1), Lorenz Müller (1), Zacharias Appel (6), Ludwig Dier (7), Emil Schechinger (3), Jasper Fürstenau (2), Raphael Hachenberg (10/2), Paul Schönacher (1).

Auch die F-Jugendlichen des TSV Neuburg kamen beim Turnier in der Ostendhalle voll auf ihre Kosten. Foto: Bernhard Heckel

F-Jugend-Turnier in Neuburg: Zum letzten Turnier der Saison 2024/25 empfingen die Neuburger Handballlöwen die Füchse aus Scheyern sowie die SpVgg Erdweg. Die beiden Neuburger Teams zeigten vor heimischer Kulisse, welche Fortschritte sie im vergangenen halben Jahr gemacht haben. Durch die Bank war der Drang, ein Tor werfen zu wollen, spürbar. Zwar ist das Verteilen auf dem Spielfeld nach wie vor eine Herausforderung und auch der Blick für den freien Mitspieler ist noch nicht immer da. Doch die Fortschritte im Vergleich zu Saisonbeginn sind deutlich erkennbar. Nun gilt es, die jungen Nachrücker aus der Ballschule in das Team zu integrieren, um auch in der kommenden Saison, die im Herbst beginnt, wieder angreifen zu können.

TSV Neuburg: Oskar Braun, Martha Dier, Simon Eiselstein, Oscar Hurley, Laurentina Schenberg, Tristian Geier, Martin Kirschner, Ruben Pinto, Leo Schiele, Valentin Singer, Jenö Szilágyi, Sebastian Kloiber, Maximilian Linder, Damian Poliak, Moritz Müller, Alexander Kraus, Kilian Kugler, Vincent Eisermann.

E-Jugend-Turnier in Neuburg: Die letzte Turnierrunde der E-Jugend fand in der Neuburger Ostendhalle statt. Zu Gast waren der SSV Schrobenhausen und MTV Ingolstadt mit zwei Teams. In den sechs Spielen zeigten alle Mannschaften beeindruckende Leistungen mit viel Spielwitz und Kampfgeist, aus denen klar zu ersehen war, dass alle drei Vereine eine hervorragende Nachwuchsarbeit leisten. Stolz können die Neuburger Löwen auf die Integration der zahlreichen neuen Spielerinnen und Spielern sein, die zu Saisonbeginn zum Team dazugestoßen sind. Jeder Einzelne hat große Fortschritte gemacht. Über den Sommer gilt es nun, nicht weniger als 13 neue „Kids“ in das Team einzubinden. (heck)

TSV Neuburg: Felix Braun, Paul Hentschel, Victoria Prikryl, Daniel Triebelhorn, Linus Petsch, Mathias Eisermann, Leopold Schenberg, Jonas Heckl, Ben Wiedemann, Rafael Porz, Leander Fischer, Gabriel Dwucet, Felix Hierl.