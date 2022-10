Neuburgs Handball-Herren: Verbessert, aber (noch) keine Punkte

Handball-Herrenmannschaft des TSV Neuburg unterliegt bei der DJK Rohrbach mit 17:21. Die Entscheidung fällt dabei erst in der Schlussphase. Auch die D-Jugend verkauft sich in Dachau trotz einer Niederlage teuer.

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung mussten sich die Handball-Herren des TSV Neuburg in Rohrbach geschlagen geben. Auch die D- und C-Junioren unterlagen in ihren Partien.

Herren, Bezirksklasse Nord-West: DJK Rohrbach – TSV Neuburg 21:17; Spielerisch zeigten sich die Neuburger im Vergleich zur Vorwoche in vielen Bereichen verbessert. Trotzdem reichte es gegen die DJK Rohrbach noch nicht zu den ersten Saisonpunkten. Vor allem im Angriff brauchen die TSV’ler einfach zu viele Chancen für ein Tor. Vielleicht waren die jungen Neuburger auch von der aggressiven Deckung des Gegner etwas überfordert. Trotz allem war bei einem 9:11-Pausenrückstand noch alles offen. Und tatsächlich, aus einer starken Defensive heraus, gelang es den Ottheinrichstädtern direkt nach Wiederanpfiff, auf ein 11:11-Unentschieden zu stellen. Bis zu 38. Minute wogte das Spiel hin- und her. Vorentscheidend waren dann letztlich fünf Minuten, als die Gastgeber auf 17:13 davonzogen. Zwar bewies das Habermeyer-Team Kampfgeist. Mehr als ein 17:21 war bis zum Abpfiff aber nicht mehr drin.

TSV Neuburg: Leon Waschkut (TW), Jakob Scheuermeyer (1), Julian Ball, Max Habermeyer, Simon Klöck (6), Fynn Stroot, Felix Holland (5/3), Bernhard Heckl (1), Gery Szabo (1).

D-Jugend, Bezirksklasse Nord-West: MTV Ingolstadt – TSV Neuburg 23:1; Die D2-Jugend trat beim MTV Ingolstadt an. In dieser Mannschaft sind vor allem junge, noch unerfahrene Spieler und Spielerinnen vertreten, um Erfahrung und Spielpraxis zu sammeln. Das Ergebnis war daher von Anfang an zweitrangig, zumal die Neuburger aufgrund mehrerer kurzfristigen Ausfälle ohne Auswechselspieler antreten mussten. Sie ließen sich dabei auch durch die teilweise deutliche körperliche Überlegenheit des Gegners, der aber auch spielerisch schon weiter war, nicht aus der Ruhe bringen und versuchten immer wieder, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegenzuhalten. Torgelegenheiten gab es eigentlich reichlich, nur beim Abschluss fehlte noch die nötige Wurfkraft. Paul Schött blieb es vorbehalten, bei einem schönen Gegenstoß für den einzigen Treffer der Neuburger zu sorgen. Im Tor zeigte Sandro Tepic vor allem in der zweiten Halbzeit mehrere schöne Aktionen und hielt so das Ergebnis im Rahmen.

TSV Neuburg: Sandro Tepic (TW) Feline Bögler, Paul Schött (1), Jule Seifarth, Levi Gehl, Lukas Stoll, Tarik Seidel.

D-Jugend männlich, Bezirksliga West: ASV Dachau – TSV Neuburg 16:13; Sechs Absagen hatte das Team vor dem Spiel zu verkraften – die meisten krankheitsbedingt. Somit war es Sandro Tepic, einem Spieler aus der zweiten Mannschaft, zu verdanken, dass man überhaupt eine vollständige Truppe nach Dachau schicken konnte. Nach einem ausgeglichenen Beginn (2:2) bauten die Gastgeber ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf 8:4 aus. Spielerisch war zwar kein großer Unterschied zwischen den beiden Teams zu erkennen. Doch nur vier eigene Tore verdeutlichen, woran es auf TSV-Seite haperte.

Deutlich verbessert – auch weil man in der Verteidigung auf eine Manndeckung umstellte – kamen die Ottheinrichstädter aus der Kabine. Kampf und Einsatz (vor allem Lorenz Müller ging in Eins-gegen-eins-Situationen immer wieder dorthin, wo es „wehtat“) brachten die Neuburger in der 30. Minute auf 11:12 heran. Auch nach einer Dachauer Auszeit ließ man sich nicht abhängen und blieb bis fünf Minuten vor Schluss auf 13:14 dran. Allerdings hatte die offensivere Deckungsvariante viel Kraft gekostet. Dadurch waren die Neuburger in der Abwehr kurz vor Schluss zwei Mal zu spät am Gegner. Dieser ließ sich dann die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

TSV Neuburg: Felix Heckl (TW), Richard Schillinger (1), Paul Schönacher (1), Sandro Tepic, Ludwig Dier (6), Lorenz Müller (5), Paul Schött.

C-Jugend männlich, Bezirksliga Süd-Ost 2: TSV Gaimersheim – TSV Neuburg 39:14: Auch in der zweiten Saisonpartie musste sich die männliche C-Jugend des TSV Neuburg geschlagen geben. Trotz der deutlichen Niederlage waren auch gute Ansätze erkennbar. Wiederum Jannik Egen und Patrick Holland zeigten auf der linken Seite Durchschlagskraft und waren dadurch immer wieder erfolgreich. Auch ihre Mitspieler kämpften gegen den zahlenmäßig überlegenen und oft auch größeren Gegner unverdrossen weiter und versuchten, zum Torerfolg zu kommen – was durch das Spielen auf teils ungewohnten Positionen nicht immer leicht war.

Schafft man es, in den kommenden Partien die technischen Fehler wie Fehlpässe oder überhastete Abschlüsse noch weiter zu minimieren, dürfte auch bald der erste Sieg zu Buche stehen.

TSV Neuburg: Florian Stegmiller (TW), Emil Schechinger, Benjamin Maikranz Jannik Egen (9), Ludwig Dier (1), Valentin Plach (1), Paul Schönacher, Patrick Holland (3).

E-Jugend-Turnier in Pfaffenhofen: Ihre ersten Wettkampf-Erfahrungen sammelten zahlreiche Spieler der E-Jugend in Pfaffenhofen. Drei Spiele mit jeweils zwanzig Minuten standen auf dem Plan. Im ersten Match gewannen die Neuburger klar mit 11:0. Die spannendste Partie gab es dann gegen den Gastgeber MTV Pfaffenhofen. Zur Halbzeit 0:1 zurück, versäumten es die jüngsten TSV’ler, ihre Chancen im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Dies wurde vom Gastgeber konsequent bestraft, wodurch das Spiel mit 1:4 verlorenging. In der letzten Begegnung gegen den TSV Gaimersheim stand ein 8:4-Erfolg zu Buche, bei dem das Team auch spielerisch überzeugen konnte.

TSV Neuburg: Maksim Seewald (6), Michael Zimmermann (3), Benedikt Heinrich (3), Korbinian Fischer (1), Felix Heckl (3), Jonas Heckl (1), Benedikt Jaschek, Elias Dwucet (1), Yannik Ungar (2).