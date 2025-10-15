SKC Königsmoos: Ein besonderes Jubiläum

Auf stolze 40 Jahre im Kegelverein SKC Königsmoos kann Herbert Golder zurückblicken. Der 72-Jährige ist seit 1985 aktives Mitglied des Vereins und hat in dieser Zeit nicht nur auf der Bahn, sondern auch hinter den Kulissen bleibende Spuren hinterlassen. Golder bekleidete wiederholt das Amt des Kassiers, zuletzt von 2010 bis 2025 durchgehend, und sorgte mit großem Engagement und Zuverlässigkeit für eine solide Finanzverwaltung des Vereins. Seine gewissenhafte Arbeit wurde von den Mitgliedern stets geschätzt. Auch im Vereinsleben war er stets eine feste Größe.

Sportlich feierte Golder ebenfalls schöne Erfolge. Besonders in Erinnerung bleibt ihm sein Titel als Kreismeister der Senioren A in der Saison 2006/07, aber auch mehrere Meistertitel mit den verschiedenen Herrenmannschaften des SKC. Auch mit seinen 72 Jahren bleibt Golder dem Verein und Sport als immer noch aktives Mitglied der zweiten Herrenmannschaft verbunden – wenn auch inzwischen etwas ruhiger, aber mit derselben Leidenschaft wie am ersten Tag. (rk)