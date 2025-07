Tennis: Aufstiegsträume der TeG-Herren sind dahin

Im letzten Saisonspiel gegen München kamen die Herren 40 der TeG Neuburg zu einem Sieg. Dagegen musste sich das erste Herrenteam daheim gegen Motzenhofen geschlagen geben.

Herren 40, Landesliga 2: TeG Neuburg – Sportclub München 6:3: Erstmals in diesem Sommer mit Thomas Berneisch im Aufgebot, der nach langer Verletzungspause wieder spielte, schickten die Neuburger die Gäste ohne Punkte zurück in die Landeshauptstadt. Bereits nach den Einzeln standen die Zeichen auf Sieg, nachdem Thomas Berneisch (7:6, 3:6, 10:6), Otto Kopecny (6:0, 6:0), Stephan Firl (6:2, 6:2) und Boris Borisov (4:0 w.o.) gewannen. In den Doppeln konnten Kopecny/Borisov (6:2, 6:2) und Firl/Christian Kinskofer (7:6, 4:6, 12:10) überzeugen.

Herren, Südliga 2: TeG Neuburg – TC Motzenhofen 4:5: Mit einer knappen Niederlage im letzten Heimspiel verspielte „Erste“ endgültig die letzte Hoffnung auf einen möglichen Aufstieg. Bereits nach den Einzeln stand die TeG mit dem Rücken zur Wand (2:4). Lediglich Otto Kopecny (6:0, 6:1) und Richard Stautner (6:4, 5:7, 13:11) siegten. Für die Doppel stellten die Ottheinrichstädter gut auf und konnten mit zwei Matches zum 4:4 ausgleichen. Die dritte Partie musste somit die Entscheidung bringen. Diese wurde dann nach hartem Kampf knapp im Match-Tiebreak verloren. Die weiteren Ergebnisse im Einzelnen: Manuel Berger (6:2, 4:6, 9:11), Thomas Sterzik (2:6, 3:6), Manuel Hollmann (6:0, 3:6, 7:10), Korbinian Kornmann (4:6, 3:6); Kopecny/Stautner (6:3, 6:3), Berger/Steffen Dudda (7:5, 6:4) und Sterzik/Hollmann (6:7, 7:5, 7:10).

Damenm Südliga 5: TeG Neuburg II – SV Weichering II 5:1: Im Lokalderby feierten die Neuburgerinnen einen wichtigen Heimsieg, um die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz abzuschließen. Während die Einzel noch ziemlich ausgeglichen verliefen, steigerten sich die Einheimischen in den Doppeln deutlich und konnten alle Matches souverän für sich entscheiden.

Ergebnisse: Lisa Zeiner (3:6, 6:3, 10:5), Charlotte Enders (6:0, 6:1), Constanze Heckel (4:6, 6:4, 10:2), Jessica Kinskofer (7:5, 2:6, 8:10) sowie Zeiner/Enders (6:2, 6:2) und Anna Wermuth/Heckel (6:0, 6:0).

Juniorinnen 18, Südliga 2: TeG Neuburg – TC Marxheim II 2:4: Auch im letzten Saisonspiel konnten die Juniorinnen nicht gewinnen und verloren das Heimspiel gegen die Gäste aus Schwaben. Einzig Julia Firl siegte mit einer starken Leistung sowohl im Einzel als auch Doppel.

Ergebnisse: Ewa Krzyzanowski (0:6, 2:6), Marlene Firl (2:6, 3:6), Raluca Burla (3:6, 4:6), Julia Firl (6:3, 6:4), Krzyzanowski/Burla (3:6, 2:6) und Firl/Firl (1:6, 6:1, 13:11).

Mädchen 15, Südliga 2: TC Gerolsbach – TeG Neuburg 4:2: In Gerolsbach gab es für die TeG die erste Saisonpleite. Drei der insgesamt vier Match-Tiebreaks wurden verloren. Bereits nach den Einzeln lagen die Mädchen mit 1:3 zurück, sodass maximal noch ein Unentschieden möglich gewesen wäre. Das „Einser-Doppel“ verlor denkbar knapp, sodass der Sieg im zweiten Doppel keine Zähler mehr einbrachte.

Ergebnisse: Anna Frank (3:6, 6:1, 5:10), Magdalena Raps (3:6, 3:6), Jule Seifarth (1:6, 6:4, 6:10), Philippa Knopf (3:6, 7:6, 10:4), Frank/Helen Baar (6:3, 1:6, 8:10), Raps/Seifarth (6:2, 6:3).

Knaben 15, Südliga 4: TeG Neuburg – VfB Oberndorf 2:4: Erhobenen Hauptes konnten die Knaben 15 von den Plätzen gehen. Äußerst knapp unterlagen die Neuburger den Gästen aus Oberndorf. Drei Einzel gingen erst im Match-Tiebreak verloren, das Einser-Doppel unterlag in zwei Satz-Tiebreaks. Am Freitag geht es im letzten Saisonspiel vor heimischem Publikum gegen den Tabellenersten SV Karlshuld.

Ergebnisse: Emil Georgiev (5:7, 6:4, 7:10), Oskar Wasilesku (6:2, 2:6, 6:10), Oliver Bokhobza (3:6, 6:3, 5:10), Constantin Hufnagl (6:3, 7:5), Georgiev/Bokhobza (6:7, 6:7), Wasilesku/Marcello Minucci (6:4, 6:4). (gram)