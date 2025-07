Fußball-Bezirksliga Nord: Stadtderby als Belohnung für jahrelange harte Arbeit

Mit einem echten „Kracher“ startet die Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord am Freitag in die Saison 2025/26. Gleich im Auftaktmatch kommt es ab 18.30 Uhr zum Stadtderby zwischen dem Kreisliga-Meister und Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim und dem VfR Neuburg. Für die Hausherren ist es in ihrer Historie zugleich die erste Partie in der Bezirksliga. Wir haben vor diesem Match mit den beiden Spielertrainern Jonas Zeller (SpVgg Joshofen-Bergheim) und Sebastian Habermeyer (VfR Neuburg) gesprochen.

