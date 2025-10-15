8:2 gegen Odense: ERC Ingolstadt feiert im letzten Gruppenspiel der Champions-Hockey-League ein Schützenfest

Der ERC Ingolstadt hat auch seine letzte Partie in der Gruppenphase der Champions-Hockey-League gewonnen. Der Hauptrunden-Erste der DEL-Saison 2024/25 besiegte am Mittwochabend den dänischen Meister Odense Bulldog mit 8:2 (2:1, 3:1, 3:0), was zugleich den vierten Erfolg im sechsten Match dieses Wettbewerbs bedeutete. Auf welchen Gegner die Panther als Sechster des Abschluss-Klassements nun im Achtelfinale (11./12. sowie 18./19. November) treffen, stand unmittelbar nach Beendigung dieser Begegnung noch nicht fest.

Aufgrund der Tatsache, dass die Oberbayern bereits in der Vorwoche mit einem 3:2-Erfolg in Bozen bekanntlich das Ticket für die K.o.-Phase in der CHL gelöst hatten, warf ERCI-Headcoach Mark French die Rotationsmaschine erneut kräftig an. Während Brett Brochu nach seinem überzeugenden Auftritt am Sonntag in der DEL-Partie gegen die Löwen Frankfurt (5:2) abermals für Devin Williams zwischen den Pfosten stand, durften die Verteidiger Alex Breton und Leon Hüttl sowie die Angreifer Myles Powell und Daniel Schmölz auf der Tribüne die Beine hochlegen.

Odense nutzt in der dritten Minute ein Powerplay zur Führung

Dementsprechend bot sich für den einen oder anderen bislang in der Deutschen Eishockey-Liga in Sachen Scoring immer noch schwächelnden Panther-Akteur die (nächste) Gelegenheit, an seinem doch etwas angeknacksten Selbstvertrauen zu schrauben. Wie beispielsweise Abbott Girduckis. In seinen bisherigen acht Einsätzen brachte es der Deutsch-Kanadier lediglich auf zwei Assists. Tore? Fehlanzeige! Wie gut, dass sich die Dänen vor den 2233 Zuschauern in der Saturn-Arena gerade für den bis dato „Torjäger a. D.“ als perfekte Aufbaugegner präsentierten. Zwar gingen die Schützlinge des ehemaligen Iserlohner Trainers Jason O‘Leary durch einen Powerplay-Treffer von Jonathan Brinkman-Andersen bereits in der dritten Minute in Führung. Doch dann folgte der große Auftritt Girduckis‘: Erst profitierte der 30-Jährige von einem schlimmen Fehlpass Jonas Jakobsens vor dem eigenen Gehäuse (7.). Dann vollstreckte er eine schöne Vorarbeit von Jakin Smallwood zum 2:1 (15.).

Beide Torhüter zeigen gute Paraden

Auch in der Folge waren die Hausherren in dieser „überschaubaren“ Partie das gefährlichere Team und hatten durch Philipp Krauß (16.), Peter Abbandonato (17.) und Austen Keating (19./Überzahl) die besseren Gelegenheiten. Doch Bulldogs-Schlussmann Niklas Lundström ließ sich - ebenso wie sein Gegenüber Brett Brochu bei den wenigen Gäste-Chancen (Georgs Golovkovs/8; Jonas Bjerrum/17.) - unter dem Beifall der rund 40 mitgereisten dänischen Fans bis zur ersten Pause nicht mehr überwinden.

Dafür dauerte es dann im Mittelabschnitt nur 109 Sekunden, ehe die Hartgummischeibe zum dritten Mal hinter Lundström im Tornetz zappelte. Eine prima Kombination über Abbott Girduckis und Austen Keating nutzte Riley Sheen zum 3:1 (22.). Ingolstadt hatte sowohl diese Partie als auch die „Bulldoggen“ nun voll und ganz im Griff, baute diese dann aber - zumindest kurzfristig - durch eine Unachtsamkeit wieder auf. Nachdem Brochu zunächst zwei Abschlüsse noch spektakulär parieren konnte, wischte sich der ERCI-Goalie beim dritten Rettungsversuch den Puck mit der Fanghand unglücklich ins eigene Gehäuse (30.).

Odenses Hoffnungen bekommen schnell einen Dämpfer

Große Hoffnungen auf eine mögliche Wende konnten sich die Gäste trotzdem nicht machen. Ganz im Gegenteil, nur fünf Zeigerumdrehungen später war dieses Duell endgültig entschieden. Daniel Pietta nach einem herrlichen Doppelpass mit Kenny Agostino (32.) sowie Riley Barber bei einer angezeigten Strafe gegen Mason Klee (35.) erhöhten kurzerhand auf 5:2. Der Torhunger der French-Truppe war damit allerdings zum Leidwesen der Dänen noch nicht gestillt. Peter Abbandonato (41.), erneut Pietta (44.) und Morgan Ellis (49./beide Überzahl) sorgten letztlich für den 8:2-Endstand.

ERC Ingolstadt: Brochu - Ellis, Ruopp; Tropmann, Jandric; Preto, Spornberger - Ph. Krauß, Pietta, Agostino; Barber, Abbandonato, J. Krauß; Girduckis, Keating, Sheen; Kharboutli, Smallwood, Hauf. - Tore: 0:1 Brinkman-Andersen (3.), 1:1 Girduckis (7.), 2:1 Girduckis (15.), 3:1 Sheen (22.), 3:2 Fakt (30.), 4:2 Pietta (32.), 5:2 Barber (35.), 6:2 Abbandonato (41.)., 7:2 Pietta (44./PP), 8:2 Ellis (49./PP). - Zuschauer: 2233.