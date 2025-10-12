A-Klasse Neuburg: Der FC Zell/Bruck triumphiert im Verfolgerduell gegen Wagenhofen

Durch einen ungefährdeten 2:0-Sieg in Feldkirchen bleibt die SG Oberhausen/Sinning in der A-Klasse Neuburg weiter das Maß der Dinge. Im Verfolgerduell besiegte der FC Zell/Bruck den SV Wagenhofen mit 3:0.

SC Feldkirchen – SG Oberhausen/Sinning 0:2: In den ersten 20 Minuten passierte auf beiden Seiten nichts Nennenswertes. Beide Teams waren darauf bedacht, sicheres Passspiel zu praktizieren und Ballverluste zu vermeiden. Der Gast kam mit zunehmender Dauer besser ins Spiel und ging in der 26. Minute durch ein „Slapstick-Tor“ in Führung. Der Treffer fiel, als ein Feldkirchner Abwehrspieler bei einer missglückten Abwehraktion seinem eigenen Mitspieler den Ball ins Gesicht schoss. Von dort trudelte der Ball ins eigene Gehäuse. Nur acht Minuten später fiel bereits das 0:2, als Routinier Philipp Kugler seinen Mitspieler Manuel Sigl mustergültig bediente und dieser nur noch einschieben musste (33.). Mit diesem Stand ging es dann auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte spielte dann nur noch die SG Oberhausen/Sinning, konnte ihre Überlegenheit jedoch nicht in weitere Tore ummünzen. So ging der Sieg für die Gäste letztlich völlig in Ordnung. (scf)

FC Zell/Bruck – SV Wagenhofen 3:0: Die Heimmannschaft startete druckvoll und ging bereits in der achten Minute durch einen Kopfball von Florian Barf nach einem Freistoß in Führung. Wagenhofen verfehlte in der 14. Minute per Freistoß das Tor, bevor Christoph Vetter in der 20. Minute mit einem Drehschuss auf 2:0 erhöhte. Wenige Minuten später traf Stefan Schnell mit einem Flachschuss nur den Pfosten. In der 27. Minute köpfte Moritz Maurer nach einer Flanke knapp am Tor vorbei. Nach der Pause sorgte erneut Christoph Vetter mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern für das 3:0 (52.), nachdem ihm ein Fehlpass direkt vor die Füße gespielt worden war. Kurz darauf scheiterte Wagenhofen an Torwart Florian Kaufer (53.). Den möglichen vierten Treffer vergab Daniel Vetter in der 67. Minute nach einer Flanke von Schnell. (fczb)

DJK Langenmosen – SV Waidhofen 3:1: Den Grundstein für den Heimsieg legte Timo Schiling, der bereits in der 15. Minute zur frühen Führung traf. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften zu Chancen kamen. In der 82. Minute gelang Christoph Bichler per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste. Die Antwort der DJK ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später stellte Bennett Hlawatsch mit dem Treffer zum 2:1 den alten Abstand wieder her (85.). Den Schlusspunkt setzte erneut Timo Schiling, der in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung sorgte und den 3:1-Endstand herstellte. (AZ)

DJK Brunnen – SV Grasheim 1:1: Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm das Spiel im zweiten Durchgang an Fahrt auf. In der 71. Minute brachte Marco Kutscherauer die Gäste aus Grasheim in Führung. Die DJK Brunnen zeigte jedoch Moral und kam in der 84. Minute durch Fabian Lehmer zum verdienten Ausgleich. (AZ)

BSV Berg im Gau II – SV Weichering 0:3: Den BSV-Führungstreffer erzielte Philipp König bereits in der 14. Minute per Foulelfmeter und stellte damit früh die Weichen auf Sieg. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Weichering das spielbestimmende Team. In der 56. Minute erhöhte Michael Mandelmeier auf 0:2, ehe Steve Schramm in der 83. Minute mit dem Treffer zum 0:3 den Schlusspunkt setzte. (AZ)

SpVgg Joshofen-Bergheim II – BSV Neuburg 4:1: Bereits in der neunten Minute brachte Maximilian Stegmann die Gäste per Elfmeter in Führung. Die Antwort der Hausherren folgte jedoch prompt: Johannes Würzburger traf nur vier Minuten später zum 1:1-Ausgleich (13.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Joshofen-Bergheim zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 69. Minute drehte Jannick Malot mit dem Treffer zum 2:1 die Partie zugunsten der Heimelf. In der Schlussphase machte Maximilian Gerl mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten (83./84.) alles klar und stellte den 4:1-Endstand her. (AZ)

SG Klingsmoos II/Pöttmes II – VfR Neuburg II 2:4: Den Führungstreffer für die Gäste erzielte Maximilian Christl in der 19. Minute: Nach einem starken Solo über die rechte Seite zog er nach innen und vollendete sehenswert mit dem linken Fuß. Kurz vor der Pause erhöhte Mathias Weber per Kopfball nach einer Ecke auf 0:2 (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb der VfR am Drücker. In der 55. Minute landete ein Freistoß zunächst am Pfosten, den Abpraller versenkte Markus Imrich im Tor – 0:3! Beim 0:4 in der 69. Minute kombinierte sich der VfR stark durch die Reihen der Gastgeber, ehe Patrick Honner abschloss. Ein Klingsmooser Abwehrspieler fälschte den Ball noch unhaltbar ab. Trotz des klaren Rückstands steckte die Heimelf nicht auf. In der 73. Minute sorgte Adrian Krammer mit einem Traumtor aus rund 30 Metern für das 1:4. In der 88. Minute ließ er mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern noch das 2:4 folgen. Am Ende blieb es beim verdienten Auswärtserfolg für den VfR Neuburg II, der vor allem durch eine kompakte Teamleistung und effiziente Chancenverwertung überzeugte. (AZ)