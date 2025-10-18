A-Klasse Neuburg: Zusammenhalt lautet bei SG Oberhausen/Sinning das Erfolgsrezept

Die Spielgemeinschaft Sinning/Oberhausen bleibt weiter das Maß der Dinge in der A-Klasse Neuburg. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SC Feldkirchen führt die Mannschaft von Trainer Michael Seeberger die Tabelle mit sechs Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage aus acht Spielen an. Am Sonntag (15 Uhr) steht für die SG die nächste interessante Aufgabe an – und zwar gegen die SpVgg Joshofen/Bergheim II, die als Aufsteiger bislang eine bemerkenswert stabile Saison absolviert.

Auch wenn der Erfolg in Feldkirchen den „Platz an der Sonne“ festigte, zeigte sich Seeberger nach dem Schlusspfiff nur bedingt zufrieden. „Es wäre mehr drin gewesen. Aber wir nehmen die drei Punkte gerne mit“, bilanzierte der SG-Coach, nach dessen Einschätzung das Ergebnis gestimmt, die Leistung jedoch „noch Luft nach“ oben gelassen habe. Ein Grund dafür liege an der angespannten Personalsituation. Gleich acht Spieler stünden derzeit auf der Verletztenliste – darunter mit Luis Ball und Patrick Sager zwei Akteure, die in den vergangenen Monaten zu echten Leistungsträgern avancierten. „Wir haben zwar wahrscheinlich den breitesten Kader der Liga. Aber wenn dir vier Stammkräfte gleichzeitig fehlen, macht sich das einfach bemerkbar“, weiß Seeberger.

Erfolg der „Ersten“ hat Auswirkungen auf die „Zweite“

Trotz dieser Umstände zeigt sich der Übungsleiter stolz über den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Die im Sommer aus zwei Vereinen geformte SG (TSV Ober-/Unterhausen und SV Sinning) hat sich zu einer echten Einheit entwickelt. „Wir haben von Beginn an großen Wert daraufgelegt, dass aus zwei Teams eine verschmolzene Gemeinschaft wird. Das hat hervorragend funktioniert – auf und neben dem Platz“, lobt Seeberger. Selbst die organisatorische Herausforderung, aufgrund der großen Spielerzahl in zwei Trainingsgruppen zu arbeiten, habe die Stimmung nicht getrübt. Allerdings bleibt der Erfolg der „Ersten“ nicht ohne Auswirkungen auf die zweite Mannschaft, welche durch die vielen Verletzungen derzeit personell etwas geschwächt ist. Doch auch hier überwiegt die positive Grundstimmung. „Wir müssen das als Gesamtprojekt sehen“, betont Seeberger.

Trotz der Tabellenführung will der Trainer keine allzu große Euphorie aufkommen lassen. „Wir gehen Woche für Woche auf den Platz, um zu gewinnen – mehr nicht. Das Klassement interessiert uns im Moment nicht“, sagt Seeberger und fügt hinzu: „Wichtig ist, dass wir unsere Aufgaben erledigen und das abrufen, was wir können.“ Am Sonntag wartet mit der Reserve der SpVgg Joshofen/Bergheim ein Gegner, der als Aufsteiger bislang für frischen Wind in der Liga sorgte. Drei Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage bedeuten aktuell Rang sieben. Zuletzt gewann das Team souverän mit 4:1 gegen den BSV Neuburg und wird entsprechend selbstbewusst auftreten. Für Seeberger und seine Truppe ist das Ziel für dieses Duell dennoch klar definiert: „Das Spiel gegen Feldkirchen darf nicht unser Anspruch sein. Wir wissen, was wir leisten können - und das will ich sehen. Die fehlenden Spieler dürfen keine Ausrede sein. Wir wollen unsere individuellen Leistungen weiter steigern und als Mannschaft noch geschlossener aufzutreten.“

Die weiteren Partien im Überblick: Am Samstag um 13 Uhr steigt das immer junge Stadtderby zwischen dem VfR Neuburg II und BSV Neuburg. Ab 15 Uhr gastiert dann der wiedererstarkte FC Zell/Bruck beim Aufsteiger SG Klingsmoos/Pöttmes II, während um 15.30 Uhr der SV Weichering den Kreisklassen-Absteiger DJK Langenmosen empfängt. Am Sonntag geht es dann ab 13 Uhr für den SC Feldkirchen bei der „Zweiten“ des SV Waidhofen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Um 15 Uhr hat der SV Grasheim beim SV Wagenhofen eine schwere Aufgabe vor der Brust. Zudem erwartet die DJK Brunnen noch den BSV Berg im Gau II. (hößl)