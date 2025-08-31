Bezirksliga Nord: Krzyzanowski-Doppelpack sichert VfR Neuburg den Dreier

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat die „Hürde“ FC Maihingen erfolgreich übersprungen. Die Lila-Weißen kamen am Sonntag durch einen Doppelpack von Nikolai Krzyzanowski beim Aufsteiger zu einem 2:0-Erfolg.
Fußball-Bezirksliga Nord
