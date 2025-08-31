Icon Menü
In der Fußball-Bezirksliga Nord besiegt der VfR Neuburg den FC Maihingen mit 2:0

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: Krzyzanowski-Doppelpack sichert VfR Neuburg den Dreier

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kommt durch zwei Tore vom Nikolai Krzyzanowski beim Aufsteiger FC Maihingen zu einem 2:0-Erfolg.
    Feierte mit dem VfR Neuburg in Maihingen einen 2:0-Sieg: Robert Hößl (links).
    Feierte mit dem VfR Neuburg in Maihingen einen 2:0-Sieg: Robert Hößl (links). Foto: Sebastian Stadali

    Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat die „Hürde“ FC Maihingen erfolgreich übersprungen. Die Lila-Weißen kamen am Sonntag durch einen Doppelpack von Nikolai Krzyzanowski beim Aufsteiger zu einem 2:0-Erfolg.

