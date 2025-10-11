Bezirksliga Nord: SpVgg Joshofen-Bergheim schießt den VfL Ecknach mit 5:1 vom Kunstrasen

Dass eine Mannschaft, die mit einem Ein-Tor-Rückstand in die Halbzeitpause geht, sich als „moralischer Sieger“ fühlen darf, kommt in einem Fußballspiel in der Regel nicht allzu häufig vor. Am Samstagnachmittag trat auf dem Kunstrasenplatz in Joshofen exakt jener eher seltene Fall ein. Als Schiedsrichter Paul Schmidt die erste Hälfte der Bezirksliga-Partie zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem VfL Ecknach beim Stand von 2:1 für die Hausherren nach 47 Minuten beendete, dürften die Gäste - zumindest was das „nackte“ Resultat betraf - fast schon als heimlicher Gewinner des ersten Abschnitts gefühlt haben. Zum einen war ihnen in der 44. Minute durch Maximilian Rauch mit der zweiten Torchance der 1:2-Anschlusstreffer gelungen. Zum anderen durften sie sich überglücklich schätzen, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht schon drei oder vier Gegentore hatten schlucken müssen.

„Keine Frage, wir hätten bereits in den ersten 45 Minuten den Sack völlig zumachen müssen“, meinte auch SpVgg-Spielertrainer Jona Zeller, dessen Schützlinge den Tabellendritten, der bis dato in 13 Partien erst zehn Gegentreffer hatte hinnehmen müssen, nach allen Regeln der Kunstrasen-Fußballkunst dominierte. Während die Gäste oftmals mit Standprobleme auf dem für sie eher ungewohnten Geläuf sowie der schnelleren Ballgeschwindigkeit zu kämpfen hatten, kam der ebene Untergrund den spielstarken Einheimischen sichtlich entgegen. Einziges Manko: Weder Julian Sager (8.) noch Robert Zisler (11.) brachten zunächst den Ball nicht an VfL-Schlussmann Hannes Helfer vorbei.

In der 28. Minute ist der Bann endlich gebrochen

In der 28. Minute war der Bann dann gebrochen: nach einer Zisler-Ecke und einer Kopfball-Vorlage von Elias Zeller war Noah Zeller ebenfalls per Kopf zur Stelle und erzielte die längst fällige Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später vollendete Sager eine herrliche Kombination über mehrere Stationen sogar zum 2:0. Ecknach war sichtlich geschockt, sah sich weiter in die Defensive gedrängt und hatte mächtig Dusel, dass erneut Noah Zeller zwei weitere „Hochkaräter“ zur frühen Vorentscheidung vergab (37./43.). „Das war fast schon wie in einigen vorherigen Partien. Während wir unsere Möglichkeiten nicht konsequent nutzen, macht unser jeweiliger Gegner aus zwei Chancen mindestens ein Tor“, resümierte Zeller, der mit dem Gesamt-Auftritt seiner Truppe trotz dieses kleinen „Schönheitsfehler“ freilich hochzufrieden sein konnte. „Im Grunde ist das Jammern auf hohem Niveau. Die Jungs machen das mittlerweile richtig gut. Man merkt ganz einfach, dass wir jetzt voll und ganz in dieser Liga angekommen sind.“

Co-Trainer Robert Zisler zieht dem Gegner den Stecker

Auch wenn der VfL Ecknach direkt nach dem Wiederbeginn eine kurze Druckphase einläutete - so richtig gefährlich wurde es vor dem Kasten von Keeper Alexander Schmidt nicht. Als dann Co-Trainer Zisler in der 56. Minute nach einem gewonnenen Zweikampf vor Gäste-Gehäuse eiskalt blieb und den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte, hatte man der Mannschaft von Ex-Profi Sören Dressler endgültig den Stecker gezogen. „Dieser Treffer war unter dem Strich sicherlich spielentscheidend““, so Zeller, dessen Team im Anschluss durch Lucas Möller (73.) und erneut Noah Zeller (78.) das Ergebnis noch auf 5:1 in die Höhe schraubte.

„Nach dem doch etwas schweren Saisonstart sind 17 Punkte vor dem letzten Vorrundenspiel am kommenden Wochenende in Horgau zweifelsohne eine sehr ordentliche Ausbeute - zumal wir unseren Abstand nach unten sukzessive vergrößern konnten“, bilanzierte der Joshofener Coach und ergänzt: „Ich denke, dass wir in Sachen Klassenerhalt auf einem richtig guten Weg sind, auch wenn natürlich noch einiges an Arbeit vor uns liegt.“

SpVgg Joshofen-Bergheim: A. Schmidt, Rehm (79. Hammer), Plach (84. Plach), E. Zeller, Kneißl (84. Thurner), Porombka (76. Bogicevic), Möller, Sager, Zisler, N. Zeller (81. K. Fischer-Stabauer), J. Zeller. - Zuschauer: 170.