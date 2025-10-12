Bezirksliga Nord: Leon Beran schießt den VfR Neuburg zum Sieg

Dank eines Doppelpacks seines Angreifers Leon Beran konnte Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg drei Punkte aus Haunstetten entführen. Die Schützlinge des Trainer-Gespanns Sebastian Habermeyer/Moritz Bartoschek gewannen beim Spitzenreiter TSV Haunstetten am Ende mit 2:0.

Bereits in der vierten Minute hätten die Haunstetter in Führung gehen können. Nach einem Abwehrfehler der Neuburger Hintermannschaft tauchte Kerem Cakin allein vor Keeper Peter Kraus auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Habermeyer hatte in der elften Minute die Chance, seine Farben in Front zu bringen. Doch sein Schuss aus 13 Metern parierte TSV-Schlussmann Maximilian Lenz. In der 32. Minute spielte sich Konstantin Heße durch die VfR-Hintermannschaft. Seinen Abschluss blockte Bartoschek zur Ecke. Nach dieser kam Christian Krieger an den Ball, doch er scheiterte an Kraus. Ebenso kurz darauf Cakin, der allein vor Kraus am Neuburger Goalie das Spielgerät nicht vorbei brachte.

Haunstetten trifft in der 57. Minute nur den Pfosten

Die Gastgeber hatten dann in der 57. Minute die bis dahin größte Chance: Zum Glück für die Neuburger traf Cakin jedoch nur den Pfosten. Nur zwei Zeigerumdrehungen später gingen die Lila-Weißen in Führung: Bei einer Talla-Flanke stand Beran genau richtig und traf zum 0:1! Doch damit nicht genug. Philippe Bauer passte in der 72. Minute in den Lauf von Beran, der mit einem satten 18-Meter-Schuss Lenz erneut keine Abwehrmöglichkeit ließ - 0:2. Nach einer Flanke von Nikolai Krzyzanowski köpfte Bauer knapp über die Latte (74.). In der 86. Minute spielte sich Krzyzanowski in den Strafraum und konnte nur noch durch ein Foul am Abschluss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter von Habermeyer parierte Lenz - was die Gäste am Ende aber verschmerzen konnten. (heiß/AZ)

VfR Neuburg: Kraus, Kifmann, Maximilian Christl, Wytopil, Beran (90.+4 R. Morina), Habermeyer, Omanovic (65. Hößl), Krzyzanowski (90.+2 Burla), Bauer (87. Sejfuli), Talla (65. Idrizi), Bartoschek. - Zuschauer: 140.