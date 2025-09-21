Donau/Isar: SV Karlshuld kommt über Remis nicht hinaus

Anspruch und Wirklichkeit klaffen beim SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar noch weit auseinander. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage beim SV Ilmmünster wollten die Mösler gegen den TSV Pförring auf eigenem Terrain den Ausrutscher vergessen machen. Den Schützlingen von Trainerduo Florian Tarnick/Daniel Amrehn glückte jedoch gegen das Tabellenschlusslicht nur ein 2:2-Unentschieden. Trotzdem bleibt der SVK damit zu Hause weiterhin ungeschlagen. Doch die Enttäuschung war bei Tarnick riesengroß. Der 30-Jährige bemängelte: „Spielerisch müssen wir noch eine gehörige Schippe drauflegen, wenn wir uns in der Klasse halten wollen. Es war nicht unser bestes Spiel, das wir abgeliefert haben. Trotzdem hätten wir es gewinnen müssen, da wir erneut einen Chancenwucher betrieben.“

