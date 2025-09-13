Icon Menü
In der Fußball-Kreisliga Ost gastiert der FC Rennertshofen beim TSV Pöttmes

Fußball-Kreisliga Ost

Kreisliga Ost: Der FC Rennertshofen will sich ein Polster zulegen

In der Fußball-Kreisliga Ost hofft der FC Rennertshofen am Sonntag in Pöttmes auf seinen dritten Sieg hintereinander. Der SV Klingsmoos bekommt es mit dem TSV Rain II zu tun.
    Wollen am Sonntag in Pöttmes den dritten Sieg hintereinander einfahren: Roland Heckel (links) und der FC Rennertshofen.
    Wollen am Sonntag in Pöttmes den dritten Sieg hintereinander einfahren: Roland Heckel (links) und der FC Rennertshofen. Foto: Daniel Worsch

    Mit viel Rückenwind reist der FC Rennertshofen am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Pöttmes. Nach dem beeindruckenden 9:2-Erfolg gegen die SF Bachern will die Mannschaft von Trainer Tommy Mutzbauer ihre positive Serie fortsetzen und in der Tabelle der Kreisliga Ost weiter nach oben klettern. Aktuell belegt der FCR Rang neun, während der kommende Gegner aus Pöttmes mit nur fünf Punkten auf dem Konto als Vorletzter auf dem 15. Platz steht.

