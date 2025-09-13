Kreisliga Ost: Der FC Rennertshofen will sich ein Polster zulegen

Mit viel Rückenwind reist der FC Rennertshofen am Sonntag (15 Uhr) zum TSV Pöttmes. Nach dem beeindruckenden 9:2-Erfolg gegen die SF Bachern will die Mannschaft von Trainer Tommy Mutzbauer ihre positive Serie fortsetzen und in der Tabelle der Kreisliga Ost weiter nach oben klettern. Aktuell belegt der FCR Rang neun, während der kommende Gegner aus Pöttmes mit nur fünf Punkten auf dem Konto als Vorletzter auf dem 15. Platz steht.

FC Rennertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rennertshofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis