Kreisliga Ost: FC Rennertshofen will „Gegentor-Flut“ eindämmen

Der FC Rennertshofen steht am Sonntag (15 Uhr) vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Am zwölften Spieltag der Kreisliga Ost ist die Mannschaft von Trainer Tommy Mutzbauer beim BC Adelzhausen zu Gast. Während sich die Hausherren mit 17 Punkten (fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen) auf einem soliden fünften Tabellenplatz befindet, steht der FCR mit bislang vier Siegen und sieben Niederlagen auf Rang 13 und somit auf dem ersten Relegationsplatz.

Nach dem 0:4 im Heimspiel gegen den BC Aichach war die Stimmung im Rennertshofener Lager zunächst gedrückt. Das Ergebnis fiel aus Sicht von Trainer Mutzbauer allerdings zu deutlich aus. „Das Resultat spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider“, betont der Coach. „Wir hatten kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter, den wir leider verschossen haben. Auch nach dem Seitenwechsel hatten wir noch weitere gute Möglichkeiten. Aichach hat unsere Fehler dann konsequent ausgenutzt.“ Dementsprechend hätte Mutzbauer sich gewünscht, dass seine Mannschaft das Match früher zu ihren Gunsten gestaltet. Dennoch blickt er nach vorn: „Wir haben am Dienstag sehr gut trainiert. Jeder weiß, dass wir uns den Saisonverlauf anders vorgestellt haben.“

Personelle Lage bleibt angespannt

Personell bleibt die Lage beim FCR angespannt. Keeper Julian Häfner laboriert weiterhin an einer Verletzung. Auch die Brüder David und Simon Pickhard standen zuletzt nicht zur Verfügung. Der erfahrene Übungsleiter möchte bis zur Winterpause vor allem die Defensive stabilisieren: „Wir kassieren einfach zu viele Gegentore. Oft reichen ein oder zwei Fehler, die in 90 Minuten gnadenlos bestraft werden. Unser Ziel muss sein, defensiv stabil zu stehen.“ In der engen Tabelle könnte der FC Rennertshofen mit zwei Siegen in Folge wieder ein deutliches Stück nach oben klettern. Doch Mutzbauer mahnt: „Erst einmal müssen wir diese Spiele auch gewinnen. Wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten.“

Mit dem BC Adelzhausen wartet nun ein Gegner, den Mutzbauer als „unangenehm und sehr erfahren“ beschreibt – ein klarer Gegensatz zur noch jungen Rennertshofener Mannschaft. Besonders vor dem reaktivierten Dominik Müller warnt der Coach. Schon in der vergangenen Saison tat sich der FCR in Adelzhausen schwer, auch wenn man in den Jahren zuvor dort immer wieder gute Ergebnisse erzielt hatte und eine Art Angstgegner war. Trotz der schwierigen Tabellensituation ist Mutzbauer überzeugt, dass seine Mannschaft den Bock bald umstoßen kann. „Wir wollen an die guten Spiele anknüpfen, die wir in dieser Saison schon gezeigt haben. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen und die Fehler minimieren, werden wir auch wieder Punkte holen.“ Das Ziel für Sonntag ist klar formuliert: „Hinten sicher stehen und dann schnell umschalten“, so Mutzbauer. „Wir wissen, dass es schwer wird. Aber wir fahren nach Adelzhausen, um etwas mitzunehmen.“

Weitere richtungsweisende Partien bis zur Winterpause

Nach dem Gastspiel in Adelzhausen stehen für den FC Rennertshofen noch einige richtungsweisende Partien vor der Winterpause an. In den kommenden Wochen trifft man unter anderem auf direkte Tabellennachbarn – Spiele, in denen sich entscheidet, ob man mit einem kleinen Polster oder aber auf einem Abstiegsrang in die Winterpause geht. Mit dieser Einstellung soll in Adelzhausen der Anfang gemacht werden. Und das möglichst mit Punkten, die Selbstvertrauen und Ruhe bringen.

In heimischen Gefilden geht ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) der SV Klingsmoos auf Tore- und Punktejagd. Gegen den Tabellenvorletzten Sportfreunde Friedberg sind die Mösler freilich klar in der Favoritenrolle. Weiter ungeschlagen ist indes Aufsteiger BSV Berg im Gau. Die Truppe von Spielertrainer Martin Froncek bekommt es diesmal mit dem TSV Rain II zu tun, während der SV Echsheim in Bachern gastiert. (hößl)