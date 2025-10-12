Landesliga: Viel Aufwand, aber kein Ertrag für den FC Ehekirchen in Sonthofen

Viel Aufwand, kein Ertrag: Auf diese einfache Formel lässt sich das Gastspiel des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen beim Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen. Trotz einer insgesamt guten Vorstellung sowie zahlreichen erstklassigen Möglichkeiten mussten sich die Schützlinge des Trainer-Gespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer am Ende mit 1:2 im Allgäu geschlagen geben.

„Ich kann unserer Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen. Die Leistung war absolut in Ordnung. Leider hat uns in einigen Situationen gegen diesen erfahrenen und abgezockten Gegner das Spielglück gefehlt. Ein Punktgewinn wäre definitiv verdient gewesen“, resümiert Ehekirchens Abteilungsleiter Markus Bissinger. Bereits im ersten Durchgang habe „sein“ Team das Geschehen weitgehend dominiert, auch wenn zu diesem Zeitpunkt hochkarätige Möglichkeiten auf beiden Seiten noch Mangelware waren. Und dennoch gingen die Hausherren in der 37. Minute in Führung. Nach einem weiten Ball in den FCE-Strafraum fiel dieser Diar Blaku irgendwie vor die Füße. Dieser bedankte sich für das „Geschenk“ mit dem 1:0.

Ehekirchen drängt auf den Ausgleich

Auch wenn die Einheimischen nach dem Wiederbeginn die erste Möglichkeit durch Sebastian Streit zu verzeichnen hatten (55./sein Abschluss strich knapp am Pfosten vorbei), übernahmen die Gäste im Anschluss mehr und mehr das Kommando und sorgten vor dem FCS-Kasten für mächtig Gefahr. Erst köpfte Kapitän Nico Ledl einen Freistoß von Vincent Burkhardt aus sieben Metern neben das Gehäuse (62.). Dann verpasste der eingewechselte Jakob Schmid ein schönes Ledl-Zuspiel aus kurzer Distanz nur um Zentimeter (69.). Ehekirchen war nun drauf und dran, diese Begegnung auszugleichen. Doch während Metehan Tozakoglu in der 81. Minute eine Burkhardt-Flanke nicht versenken konnte, machte es Sonthofen kurz darauf besser: Nach einem Doppelpass mit Musa Youssef vollstreckte Andreas Hindelang zum 2:0 (88.).

Die Entscheidung? Mitnichten! Die Käser/Halbmeyer-Truppe kämpfte unverdrossen weiter und kam in der Nachspielzeit durch Co-Trainer Christoph Hollinger tatsächlich noch zum 1:2-Anschlusstreffer (90.+3). Beendet war damit dieses Match allerdings noch nicht. Zwei Zeigerumdrehungen später bot sich erneut Tozakoglu sogar die große Chance zum 2:2: Eine Freistoßflanke von Peter Füger köpfte der Youngster allerdings vorbei, sodass es letztlich bei der knappen Niederlage blieb. (mb/AZ)

FC Ehekirchen: Maiershofer, Hardok, Ledl, Chr. Hollinger, Schaff, Lauber (64. Schmid), T. Vollnhals, Schaller, Bottenschein (58. Füger), Ettenreich (78. Tozakoglu), Burkhardt (86. Bauer). - Zuschauer: 150.