2:1 gegen Dresden: Der FC Ingolstadt beschenkt sich selbst

Einen Tag vor dem 20. Geburtstag des Vereins besiegen die Schanzer Dynamo Dresden mit 2:1. Was Neuzugang Sebastian Grönning zu seinem geglückten Debüt sagt und wie Michael Köllner das Spiel bewertet.

Freude und auch Erleichterung herrschten bei Drittligist FC Ingolstadt nach dem 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden. „Es war ein sehr wichtiger und hart erkämpfter Sieg“, sagte Kapitän Lukas Fröde nach dem Erfolg, durch den die Schanzer den Rückstand auf den Tabellenzweiten auf sieben Punkte verkürzten.

Michael Köllner wechselte im Vergleich zum jüngsten 2:0-Erfolg in Saarbrücken auf einer Position. So kam Mladen Cvjetinovic zu seiner Startelfrückkehr für den gelbgesperrten Ryan Malone. „Wir haben uns vorgenommen, von Anfang an in den Zweikämpfen zu sein und haben dies auch geschafft“, meinte Fröde. Von der ersten Minute an waren die Schanzer voll im Spiel und konnten bereits in der dritten Minute nach einer sehenswerte Eckballvariante durch David Kopacz die erste Torchance verzeichnen. Nur drei Minuten später jubelten die Heimfans dann das erste Mal. Nach einer Ecke von Benjamin Kanuric stieg Toptorjäger Jannik Mause am höchsten und erzielte mit dem Kopf sein 15. Saisontor. Dresden, das von zahlreichen mitgereisten Anhängern unterstützt wurde, tat sich sehr schwer, gegen kompakte Schanzer eine Lösung zu finden, kam dann jedoch in der 21. Minute zum ersten Hochkaräter. Der Kopfball von Tobias Kraulich ging jedoch haarscharf vorbei.

FC Ingolstadt: Grönning trifft bei seinem Debüt

Nach der durchaus positiven ersten halben Stunde mussten die Schanzer dann jedoch zwei Hiobsbotschaften verkraften. Erst musste Yannick Deichmann aufgrund einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden, wenig später musste Pascal Testroet ersetzt werden. Für die beiden kamen Youngstar Felix Keidel sowie Neuzugang Sebastian Grönning in die Partie. Und nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung durfte Grönning bereits jubeln. Nach einem langen Ball überrannte Costly seinen Gegenspieler Jonathan Meier und spielte auf Grönning quer, welcher in das linke untere Eck einschob. „Es war ein tolles Gefühl. Natürlich dachte ich nicht, dass ich so schnell zu meinem ersten Einsatz kommen würde. Nach dem Tor fiel der ganze Druck jedoch von mir ab und es hat sich toll angefühlt“, fasste der Wintertransfer der Schanzer seine Gefühlslage während des Spiels zusammen.

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete. So versuchte Dresden mit aller Macht, Lücken zu finden, während die Schanzer durch Konter gefährlich wurden. Kopacz (53.), Keidel (64.) und Grönning (78.) scheiterten jedoch knapp. Grönning ließ dabei eine laut Köllner „1000-prozentige“ Chance liegen. „Dadurch, dass wir nicht das dritte Tor gemacht haben, kam Dresden noch mal in die Partie“, fasste Fröde die Schlussphase zusammen. So sahen die 9072 Zuschauer, wie Ex-Schanzer Stefan Kutschke in der 82. Minute einen langen Ball auf Robin Meißner verlängerte, der das 1:2 aus Dynamo-Sicht erzielte.

FC Ingolstadt feiert 20. Geburtstag

Danach wachten die Dresdner noch einmal auf, konnten jedoch ihre Chancen durch Ahmet Arslan (89.) und Meißner (90.) nicht nutzen. „Wir sind froh, dieses taktisch geprägte Spiel für uns entschieden zu haben und uns ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gemacht zu haben“, meinte Köllner. „Dennoch hätten wir das 3:0 machen müssen, um die Partie zu entscheiden. Daran müssen wir nun arbeiten.“

Die Schanzer stehen nun auf Tabellenplatz vier mit zwei Punkten Abstand auf den Relegationsrang, den der SSV Ulm belegt. Weiter geht es am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München. Zunächst aber steht am Montagabend die Feier zum 20. Geburtstag auf dem Programm.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Seiffert – Deichmann (30. Keidel), Fröde – Kopacz (85. Dittgen), Kanuric (46. Kayo) – Testroet (39. Grönning), Mause (85. Kügel).

Dynamo Dresden Broll – Kammerknecht, Lewald, Kraulich, J. Meier (46. Arslan) – N. Hauptmann, Will (64. R. Meißner), L. Herrmann (81. Berger) – Lemmer (64. Cueto), Kutschke, Zimmerschied (81. Borkowski).

Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) – Zuschauer 9072 Tore 1:0 Mause (6.), 2:0 Grönning (45.), 2:1 R. Meißner (82.)