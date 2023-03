2:3 gegen Dresden: FC Ingolstadt geht erneut in die Knie

Der FC Ingolstadt verliert gegen Dynamo Dresden mit 2:3 und kassiert die vierte Pleite nacheinander. Die Defensive offenbart dabei große Lücken. Sulejmani mit „dämlichem“ Platzverweis.

Der FC Ingolstadt schlittert immer tiefer in die Krise. Am Montagabend mussten sich die Schanzer in einem sehenswerten Drittligaspiel Dynamo Dresden verdient mit 2:3 geschlagen geben und kassierten die vierte Niederlage nacheinander. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt damit noch acht Punkte.

Während die Schanzer in der Offensive gute Ansätze zeigten und kämpferisch alles in die Waagschale warfen, offenbarten sie in der Defensive große Lücken. „Es war ein umkämpftes Spiel, jeder von uns hat alles reingehauen“, sagte FCI-Angreifer Patrick Schmidt. „Wir bekommen die Gegentore viel zu einfach und schaffen es vorne nicht, uns klare Torchancen herauszuspielen.“

FC Ingolstadt: Costly und Brackelmann kehren zurück

Als sich der FCI Mitte November in die Winterpause verabschiedete, betrug der Vorsprung auf Dresden noch acht Punkte. Seitdem haben sich die Rollen komplett verändert. Während die Schanzer nur noch eine Partie gewannen, sind die Sachsen nun zwölf Spiele ungeschlagen, haben 15 Zähler mehr als der FCI und belegen mit Rang drei einen Aufstiegsplatz. Einen Anteil daran hat der ehemalige FCI-Kapitän Stefan Kutschke, der 2023 bereits sechs und insgesamt acht Tore erzielt hat. Die Schanzer konnten der Dresdner Offensive nur eine personell dezimierte Defensive entgegensetzen. Es fehlten Tobias Schröck, Hans Nunoo Sarpei und Nikola Stevanovic verletzt sowie Dominik Franke rotgesperrt, zudem befindet sich Visar Musliu auf Länderspielreise mit Nordmazedonien. Trainer Guerino Capretti konnte hingegen wieder auf Marcel Costly und Calvin Brackelmann zurückgreifen.

Während die unzufriedenen FCI-Fans ihren Stimmungsboykott umsetzten, wurde Dresden lautstark von einem zahlreich mitgereisten Anhang unterstützt. Obwohl es sich wie ein Auswärtsspiel für sie angefühlt haben dürfte, erwischten die Ingolstädter den besseren Start. Costly bediente Denis Linsmayer, der überlegt aus 16 Metern zum 1:0 traf (5.). Der Mittelfeldspieler, der seinen Treffer für den FCI erzielte, musste nach 20 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:1 (10.). Paul Will zog volley aus 25 Metern ab, der Ball schlug flach rechts unten ein. Capretti sprach von einem „Traumtor“. Es sei bezeichnend für die aktuelle Situation, dass der Ball ins Tor gehe.

FC Ingolstadt geht in Rückstand

Für den FCI verfehlte im Anschluss Schmidt knapp (25.), Distanzschüsse von Tobias Bech rauschten über den Querbalken (35., 45.+4). Doch in der Abwehr waren die Schanzer nicht sattelfest. Kutschke legte ab auf Ahmet Arslan, der zum 1:2 traf (40.). Dresden hätte vor der Pause nachlegen können. Niklas Hauptmanns Schuss aus spitzem Winkel ging vorbei (45.+2), Christian Conteh traf den Pfosten (45.+3).

Die Abwehrprobleme setzten sich nach dem Seitenwechsel fort. Jakob Lemmer durfte sich über viel Platz freuen und schob zum 1:3 ein (59.). Der FCI zeigte Moral und kam postwendend auf 2:3 heran, als Donald Nduka in seinem zweiten Profispiel nach einer Ecke einköpfte (62.). Den Schanzern gelang es jedoch nicht, eine Schlussoffensive zu starten. Die letzten zehn Minuten mussten sie zudem mit zehn Mann bestreiten, weil Valmir Sulejmani wohl wegen Schiedsrichterbeleidigung die Gelb-Rote Karte sah (81.). „Das war eine dämliche Aktion“, haderte Capretti.

Hauptmann (74.) und Dennis Borkowski (79.) ließen gute Möglichkeiten aus, den Dresdner Vorsprung auszubauen. In Überzahl brachte Dynamo das 3:2 aber sicher ins Ziel.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Nduka, Neuberger, Brackelmann – Linsmayer (19. Keidel), Kopacz (63. Butler) – Bech – P. Schmidt, Sulejmani – Testroet (63. Doumbouya).

Dynamo Dresden Drljaca – R. Becker (88. Kulke), Lewald, Knipping, Park – Will - N. Hauptmann (90. Ehlers), A. Arslan – C. Conteh, Lemmer (60. Borkowski) – Kutschke (88. Schäffler).

Schiedsrichter Florian Badstübner (Windsbach) – Zuschauer 6336 – Tore 1:0 Linsmayer (5.), 1:1 Will (10.), 1:2 A. Arslan (40.), 1:3 Lemmer (59.), 2:3 Nduka (61.) – Gelb-Rote Karte Sulejmani (81./Unsportlichkeit).