Auf dem Boden der Tatsachen: FC Ingolstadt und Essen trennen sich 1:1

Der FC Ingolstadt kommt gegen Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 hinaus. Jalen Hawkins rettet den Schanzern mit seinem Tor in der 90. Minute immerhin einen Punkt.

Es schien, als sei der FC Ingolstadt nach dem spektakulären 4:3-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Doch die Schanzer wurden am Samstag im heimischen Audi Sportpark gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn die Gäste führten bis kurz vor dem Schlusspfiff durch einen Treffer von Cedric Harenbrock mit 1:0, ehe dem eingewechselten Jalen Hawkins in der 90. Minute der verdiente 1:1-Endstand gelang.

FCI-Trainer Guerino Capretti musste die Erfolgself von Saarbrücken umbauen. Innenverteidiger Tobias Schröck fehlte gesperrt, Rechtsverteidiger Marcel Costly hatte sich bei einem Haushaltsunfall verbrüht. Sie wurden durch Nikola Stevanovic und Arian Llugiqi ersetzt. Zudem hatte sich Maximilian Dittgen im Training erneut eine Knieverletzung zugezogen und Jalen Hawkins musste zunächst auf der Bank platznehmen. Für ihn rückte David Kopacz in die Startelf. Aber auch Essens Trainer Christoph Dabrowski hatte mit Personalproblemen zu kämpfen nach dem ersten Sieg im neuen Jahr über Borussia Dortmund II. Götze und Eisfeld fielen verletzungsbedingt aus, für sie rückten Rother und Holzweiler in die Anfangsformation.

FC Ingolstadt übernimmt Kommando

Lange wurde den 4141 Zuschauern im Audi-Sportpark – darunter 800 lautstarke Gästefans – wenig geboten. Der FCI übernahm zunächst das Kommando auf dem Platz. Tobias Bech gab den ersten Warnschuss ab, der knapp am Pfosten vorbeirauschte (3.). Die beste Möglichkeit bot sich FCI-Kapitän Pascal Testroet, der auf Zuspiel von David Kopacz allerdings im Strafraum von Herzenbruch am Abschluss gehindert wurde (17.). Nach einer halben Stunde wurden die Gäste mutiger, kamen besser ins Spiel und hatten in der 34. Minute ihre beste Tormöglichkeit durch Björn Rother, der mit einen Kopfball an FCI-Keeper Marius Funk scheiterte. So ging es in einer chancenarmen Partie in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener, wobei Essen mutiger agierte, doch fußballerisch konnten beide Teams wenig bieten. Patrick Schmidt fand in RWE- Keeper Golz seinen Meister (48.) und auf der Gegenseite scheiterte Rother an Funk (54.).

Aufregend wurde es in der Schlussphase, als sich FCI-Verteidiger Llugiqi am langen Pfosten bei einen Flankenball verschätze und Cedric Harenbrock ungehindert zum 0:1 einköpfte (80.). Nun waren die Schanzer unter Druck und stemmten sich gegen die drohende Niederlage. Kläglich vergab Pascal Testroet, als er aus fünf Metern an Essens Keeper Golz scheiterte (85.). Für den Ausgleich sorgte in der Schlussminute der eingewechselte Jalen Hawkins, der nach Vorlage von Rico Preißinger von der Mittelelinie aus durchstartete und eiskalt zum 1:1 vollstreckte (90.).

Es sei typisches Drittligaspiel gewesen, meinte Capretti. „Wer den ersten Fehler macht, der verliert das Spiel. Positiv ist, dass wir nach dem Rückschlag zurückgekommen sind, deshalb sind wir mit dem Punkt zufrieden.“ Der Trainer verhehlte aber nicht, dass in der Kabine keine Hochstimmung herrschte. „Die Jungs glauben, dass mehr möglich gewesen wäre. Man hat gesehen, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben, um uns zu verbessern“, so Capretti, der Verteidiger Llugiqi, der sich beim Führungstreffer der Essener verschätzt hatte, in Schutz nahm. „Er hat einen Fehler gemacht, aber man hätte die Flanke bereits verhindern können.“

Kommenden Samstag (14 Uhr) geht für den FC Ingolstadt beim Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden weiter.

FC Ingolstadt 04 Funk – Udogu, Stevanovic, Musliu, Llugiqi – Linsmayer, Keidel (79. Hawkins) – Kopacz – Bech, Testroet, P. Schmidt (72. Preißinger)

Rot-Weiss Essen Golz – Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch – Wiegel (78. Harenbrock), Rother, Tarnat, Kefkir (84. M. Niemeyer) – Holzweiler (78. Sponsel), Müsel (78. Engelmann) – Berlinski (72. Ennali)

Schiedsrichter Felix Bickel (Hannover) – Zuschauer 4141 – Tore 0:1 Harenbrock (80.), 1:1 Hawkins (90.).