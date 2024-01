Aus dem Tritt: FC Ingolstadt und Münster trennen sich 1:1

Der FC Ingolstadt kommt gegen Preußen Münster nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt im Jahr 2024 sieglos. Nach einem frühen Rückstand helfen die Gäste beim Ausgleich.

Der FC Ingolstadt muss weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr warten. Am Mittwochabend kamen die Schanzer im eigenen Stadion nach einer über weite Strecken ideen- und harmlosen Vorstellung nicht über ein 1:1 gegen Preußen Münster hinaus.

Bei den Ingolstädtern wurden Jannik Mause und Pascal Testroet, die zuletzt beim 1:3 in Halle gefehlt hatten, rechtzeitig fit. Außerdem rückte Felix Keidel für Benjamin Kanuric in die Startelf. Trainer Michael Köllner hatte von seinem Team eine „Reaktion“ auf die enttäuschende Leistung zum Jahresauftakt gefordert. Diese blieb zunächst aus. Die Schanzer erwischten einen denkbar schlechten Start in die Partie und gingen früh in Rückstand. Joel Grodowski lief von der rechten Seite in den Sechzehner, konnte von mehreren Verteidigern nicht gestoppt werden und traf flach ins kurze Eck zum 0:1 (5.). Die Gäste verpassten es in der Folge, einen weiteren Treffer nachzulegen. Die Ingolstädter Defensive hatte große Probleme mit der Geschwindigkeit der Münsteraner Angreifer und ließ sich ein ums andere Mal düpieren. Malik Batmaz tunnelte Ryan Malone und lief in den Strafraum. Statt selbst zu schießen versuchte er abzuspielen, Simon Lorenz klärte im letzten Moment (6.). Moritz Seiffert wurde im Anschluss von Daniel Kyerewaa düpiert, doch der Angreifer verpasste den Abschluss (10.). „Wir hatten eine schwierige Anfangsphase, waren etwas nervös“, meinte Köllner. Die Schanzer benötigten ein Geschenk, um in der Partie anzukommen. Yassine Bouchama spielte einen Rückpass in die Beine von Testroet. Der FCI-Angreifer bedankte sich und schob zum 1:1 ein (12.).

FC Ingolstadt steigert sich

Der Ausgleich veränderte das Spielgeschehen völlig. Der FCI war in der Partie, Münster verunsichert. Die Schanzer hatten fortan Feldvorteile, die Gäste waren mit Abwehrarbeit beschäftigt. Mause bot sich aus kurzer Distanz die größte Möglichkeit zur Führung, doch scheiterte er an Maximilian Schulze Niehues (32.). Der Torhüter lenkte später auch einen Kopfball von Lukas Fröde über den Querbalken (42.). Preußen leistete sich einige Fehler im Aufbauspiel, die der FCI nicht zu nutzen wusste. Gefahr versprühten die Gäste erst wieder in der Nachspielzeit, als ein Schuss von Kyerewaa knapp das Tor verfehlte (45.+1).

FC Ingolstadt fehlt die Durchschlagskraft

Die Schanzer hatten nach dem Seitenwechsel zwar weiter viel Ballbesitz, fanden gegen kompakt stehende Gäste aber keine Lücken. Münster lauerte auf Umschaltmomente und kam zu einer Chance. Der Ball landete im Strafraum glücklich bei Grodowski, der über die Latte schoss. (60.). Köllner wechselte mit Kanuric und Maximilian Dittgen zwei Kreativspieler ein (64.), der FCI offenbarte aber weiterhin Schwierigkeiten, sich Chancen zu erspielen. Dittgen leitete dann den vielversprechendsten Angriff der zweiten Hälfte ein. Nach der folgenden Flanke von Moritz Seiffert kam Yannick Deichmann zum Kopfball, stellte Schulze Niehuis aber vor keine Probleme (77.). Auch einen Schuss von Marcel Costly parierte der Keeper (82.). Münster war mit dem Punkt zufrieden und brachte das 1:1 ins Ziel. „Die Mannschaft hat alles probiert, hat aber in der zweiten Halbzeit keine guten Entscheidungen getroffen“, so Köllner.

Weil der Tabellendritte SSV Ulm in Bielefeld mit 2:0 gewann, vergrößerte sich der Rückstand der Schanzer auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte. Am Samstag (14 Uhr) geht es für den FC Ingolstadt beim 1. FC Saarbrücken weiter.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly (86. Beleme), Malone, S. Lorenz, Seiffert – Fröde, Keidel (86. Kayo) – Deichmann, Kopacz (64. Kanuric) – Testroet (64. Dittgen), Mause (71. Kügel)

Preußen Münster Schulze Niehues – ter Horst, Scherder, Koulis, Böckle – Kyerewaa (61. Oubeyapwa), Preißinger, Bazzoli, Bouchama (61. M. Lorenz) – Grodowski (90.+4 Wooten), Batmaz (71. Wegkamp)

Schiedsrichter Felix Prigan (Esslingen) – Zuschauer 2878 Tore 0:1 Grodowski (5.), 1:1 Testroet (12.).