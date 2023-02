Ingolstadt

24.02.2023

„Die Spieler haben eine Messlatte gesetzt“: FC Ingolstadt empfängt Essen

Während Hans Nunoo Sarpei in den Kader zurückkehren könnte, fehlt Tobias Schröck dem FC Ingolstadt gesperrt.

Plus Trainer Guerino Capretti fordert, dass der FC Ingolstadt gegen Rot-Weiss Essen an die Leistung beim 4:3-Sieg in Saarbrücken anknüpft. Doch vor dem Spiel gegen den Aufsteiger gibt es Personalprobleme.

Nach fünf Niederlagen hintereinander hat der FC Ingolstadt mit dem 4:3-Sieg in Saarbrücken wieder ein Spiel gewonnen. Was dieser einzelne Erfolg bedeuten kann, macht Trainer Guerino Capretti vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen deutlich: „Die Jungs haben den Sieg gebraucht, sie haben den Trainingsplatz wieder mit einem Lächeln betreten.“

