Ein böses Foul überschattet das Spiel: FC Ingolstadt und Dortmund II trennen sich 1:1

3. Liga: Der FC Ingolstadt kommt nicht über ein 1:1 gegen Borussia Dortmund II hinaus. Michael Köllner hadert mit der ersten Hälfte und hofft auf eine schnelle Genesung von Jannik Mause.

Der FC Ingolstadt hat gegen Borussia Dortmund II erneut seine Heimstarke bewiesen. Zufrieden waren die Schanzer nach dem 1:1-Unentschieden allerdings nicht.

Vor allem mit der ersten Hälfte, nach der die Schanzer mit 0:1 zurücklagen. „Was wir in der ersten Halbzeit geboten haben, war nicht der Anspruch und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen und können,“ sagte Michael Köllner, dem die Enttäuschung deutlich anzumerken war. Noch mehr als der verpasste Sieg beschäftige den Trainer die Verletzung von Toptorjäger Jannik Mause, der mit Verdacht auf Nasenbeinbeinbruch ins Krankenhaus musste. Dortmunds Torhüter Marcel Lotka hatte den durchgebrochenen Stürmer in der Nachspielzeit mit voller Wucht im Gesicht getroffen und dafür zurecht die Rote Karte gesehen.

FC Ingolstadt geht in Rückstand

Die Partie verlief zunächst auf Augenhöhe, wobei die Hausherren in der Rückwärtsbewegung erhebliche Schwächen zeigten, die von den quirligen Dortmundern zunächst nicht genutzt wurden. Der diesmal überzeugende Pascal Testroet fädelte die erste gute Tormöglichkeit der Schanzer ein, als er einen Konter aus der eigenen Hälfte startete und Kopacz bediente, der sich im Mittelfeld stark durchsetzte und Julian Kügel anspielte. Der Angreifer aber schoss über den Querbalken (18.).

Die zugleich letzte Tormöglichkeit in der ersten Halbzeit, brachte Trainer Köllner besonders auf die Palme, als nach einem Vorstoß über Kopacz und Leon Guwara ein Treffer von Kügel wegen angeblichen Abseits zu unrecht nicht anerkannt wurde (38.). Zuvor aber waren die Gäste in Führung gegangen, als Ryan Malone im Strafraum Julian Hettwer nicht attackierte und dieser auf Eberwein passte, der FCI-Keeper Marius Funk umspielte und einschob (34.).

FC Ingolstadt wechselt dreimal

Köllner reagierte zur Pause mit einem Dreifachwechsel. Tobias Schröck ersetzte den schwachen Malone in der Innenverteidigung, Moritz Seiffert verteidigte anstelle von Guwara und Kügel machte für Jannik Mause Platz. Der FC Ingolstadt wirkte nun wie verwandelt und schlug in der 51. Minute zu, als Mause den Ball in die Tiefe auf Testroet spielte, der nach einem Spurt eiskalt mit seinem ersten Saisontreffer zum Ausgleich einnetzte. Jetzt hatte der FC Ingolstadt Feuer gefangen und wollte den Siegtreffer. Zunächst scheiterte Testroet (69.) und kurz darauf verpasste Mause seinen zehnte, Saisontreffer als er an Lotka scheiterte (70.). Auch in der 79. Minute parierte Lotka einen Schuss aus spitzem Winkel von Mause. Zweimal verpasste Kopacz den Siegtreffer für die Schanzer (84./88.).

„Das Tor hat sich gut angefühlt, darauf habe ich seit Wochen hingearbeitet“, sagte Testroet. „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Wir haben in der Pause angesprochen, dass von uns mehr kommen muss. Nach dem Seitenwechsel waren wir dann definitiv besser. Da hatten wir mehr Ballbesitz und Tempo im Spiel. So müssen wir in Duisburg auftreten dann holen wir auch einen Dreier.“

FC Ingolstadt 04 Funk – Deichmann, Malone (46. Schröck), S. Lorenz, Guwara (46. Seiffert) – Fröde, Kayo (70. Llugiqi) – Kopacz, Kanuric (78. Keidel) – Kügel (46. Mause), Testroet

Borussia Dortmund II Lotka – Göbel, Pfanne, Blank, Bueno – Roggow, Pohlmann (90.+6 Tattermusch) – Eberwein (90.+6 Suver) – Hettwer (58. Kamara), Elongo-Yombo, F. Michel (78. Bamba)

Schiedsrichter Michael Bacher (Amerang) Tore 0:1 Eberwein (34.), 1:1 Testroet (51.) – Rote Karte Lotka (90.+7/grobes Foulspiel).