FC Ingolstadt: Bilanzen des Schreckens

Plus Der FC Ingolstadt hat im Jahr 2023 in elf Spielen nur vier Punkte geholt. Guerino Capretti gewann nur zwei seiner vergangenen 33 Spiele als Cheftrainer. Wackelt vor dem Spiel in Zwickau der Stuhl des Trainers?

Elf Spieltage sind in der 3. Liga im Jahr 2023 absolviert, 33 Punkte waren zu vergeben. Der FC Ingolstadt hat magere vier davon geholt, wurde in der Tabelle nach hinten durchgereicht und belegt nur noch Rang zwölf.

„Es ist eine Katastrophe, das muss man einfach so sagen. Es fühlt sich auch ganz schlimm an“, sagte Pascal Testroet jüngst. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga im Vorjahr hatte es bei den Schanzern in der Vorrunde noch gut ausgesehen. Die Leistungen waren zwar nicht immer überzeugend, doch die Ergebnisse stimmten meistens. Nach 17 Spieltagen gehörte der FCI mit 14 Gegentreffern zu den besten Abwehrreihen der Liga, holte bis dahin 31 Punkte und verabschiedete sich als Tabellenvierter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen in die Winterpause, die wegen der Weltmeisterschaft länger war als gewöhnlich. Während die Rückkehr in die 2. Liga zu diesem Zeitpunkt realistisch erschien, geht nun sogar die Angst vor der Regionalliga um.

FC Ingolstadt: Keine Wende unter Capretti

Der Verein verpasste es im Winter, an einigen Stellschrauben im Kader zu drehen, verzichtete auf Neuzugänge. Nach drei Niederlagen zum Start ins neue Jahr musste Trainer Rüdiger Rehm gehen. Als Nachfolger wurde Guerino Capretti, den der damalige Sportdirektor Malte Metzelder nach eigenen Angaben bereits lange kannte, als Nachfolger geholt. Inzwischen ist auch Metzelder nicht mehr im Amt. Während die Nachfolgersuche läuft, muss auch Capretti bereits wieder um seinen Job bangen.

Eine Aufbruchstimmung konnte der 41-Jährige nach seinem Amtsantritt nicht erzeugen. Nach zwei Niederlagen zum Start gewann er mit dem FCI in Saarbrücken (4:3) und holte ein 1:1 gegen Rot-Weiss Essen. Es folgten jedoch vier Niederlagen hintereinander gegen die Topteams der Liga, zuletzt ein 2:3 daheim gegen Dynamo Dresden. Gegen Caprettis Ex-Klub zeigten die Schanzer zwar Leidenschaft, waren dem Mitabsteiger aber größtenteils unterlegen.

Holt man etwas aus, ist zu erkennen, dass Capretti nicht nur beim FC Ingolstadt auf positive Ergebnisse wartet. Für Dresden blieb Capretti in der Vorsaison nach seiner Verpflichtung in der 2. Liga in zehn Spiele ohne Sieg (sechs Unentschieden, vier Niederlagen), scheiterte dann in der Abstiegsrelegation am 1. FC Kaiserslautern (0:2, 0:0). Auch in seiner insgesamt erfolgreichen Zeit beim SC Verl, den er aus der Regionalliga in die 3. Liga führte, gewann er vor seiner Entlassung im Februar 2022 nur eins von 13 Spielen. Zusammengerechnet hat Capretti nur zwei seiner vergangenen 33 Partien als Cheftrainer gewonnen. Eine Bilanz des Schreckens.

FC Ingolstadt gastiert in Zwickau

Doch alles allein an Capretti festzumachen, wäre ungerecht. Er fand in Ingolstadt einen nicht homogen zusammengestellten Kader vor, zuletzt musste er mit erheblichen Personalproblemen, vor allem in der Defensive, kämpfen. 28 Gegentore hat der FCI 2013 in elf Spielen kassiert und damit mehr als jeder Ligakonkurrent.

Von den besten sieben Mannschaften, die sich Chancen auf den Aufstieg ausrechnen dürfen, müssen die Schanzer in den ausstehenden zehn Spielen aber nur noch gegen Tabellenführer SV Elversberg antreten. Ansonsten geht es zumeist gegen Abstiegskandidaten. Noch scheint der Vorsprung von acht Punkten komfortabel. Doch schon bei einer erneuten Pleite am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellen-19. FSV Zwickau, der ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen strotz, könnte die Lage ungemütlich werden. Sowohl im und rund um den Verein, als auch für Capretti selbst.

Der gibt sich kämpferisch. „Wir werden erneut Mentalität und Leidenschaft auf den Platz bringen und wollen uns diesmal mit harter Arbeit belohnen.“ Personell ist die Lage noch immer angespannt. Weiterhin fehlen Maximilian Dittgen, Nikola Stevanovic (beide langzeitverletzt), Hans Nunoo Sarpei (trainiert individuell), Thomas Rausch (krank), Dominik Franke, Valmir Sulejmani (beide gesperrt) und Visar Muslui (Länderspiele mit Nordmazedonien). Fragezeichen stehen hinter Tobias Schröck, Arian Llugiqi und Denis Linsmayer.

Mögliche Aufstellungen

FSV Zwickau Brinkies – Ziegele, Löhmannsröben, Butzen – P. Göbel, M. Jansen, Möker, Voigt – Gomez – Eichinger, Baumann.

FC Ingolstadt M. Funk – Costly, Nduka, Neuberger, Brackelmann – Preißinger – Keidel, Kopacz – Bech, Testroet, Pat. Schmidt.