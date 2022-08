FC Ingolstadt: Hinten sicher, vorne harmlos

Der FC Ingolstadt ist nach dem 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken mit dem Saisonstart zufrieden. Was bei den Schanzern gut läuft und was sie künftig verbessern wollen.

Auf dem Papier war es das Topspiel der 3. Liga zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten. Eine Partie mit zwei Mannschaften, die alle drei Spiele gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert hatten. Letztlich entwickelte sich zwischen dem FC Ingolstadt und den 1. FC Saarbrücken aber eine äußerst zähe Partie mit wenigen Torchancen, die von den Defensivreihen dominiert wurde. Als beinahe logisches Resultat kam ein gerechtes 0:0 heraus.

Gästetrainer Uwe Koschinat fasste das Geschehen dann auch passend zusammen: „Es war ein sehr unruhiges Spiel. Zweikämpfe, Intensität und Körperlichkeit haben den spielerischen Faktor deutlich dominiert.“ Er gab auch zu, dass diese Herangehensweise „ein Stück weit unser Plan war, sonst wird es hier sehr schwer“. FCI-Trainer Rüdiger Rehm zeigte sich von der defensiven Aufstellung des Gegners „etwas überrascht“. Man habe den „Schlüssel nicht gefunden“ und vor dem Tor die Durchschlagskraft vermissen lassen.

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit wurde die Partie zumindest etwas lebhafter. Tobias Bech (52.), Hans Sarpei (58.) und Jalen Hawkins (71.) hätten für die Schanzer treffen können, Marvin Cuni kurz vor Schluss mit einem Freistoß für die Gäste (88.). Zudem hätte Rehm nach einer Berührung im Strafraum gegen Marcel Costly gerne einen Elfmeterpfiff bekommen (80.). Letztlich war der FCI-Trainer mit den sieben Punkten in der zurückliegenden englischen Woche einverstanden.

FC Ingolstadt: Brackelmann überzeugt

Viel mehr könne man „zu diesem Zeitpunkt nicht erwarten“. Dennoch zeigte sich gegen Saarbrücken, dass der FC Ingolstadt im Spiel mit dem Ball noch viel Luft nach oben hat. „Es war ein Kampfspiel mit vielen langen Bällen, wir sind nicht in die Tiefe gekommen“, resümierte Stürmer Patrick Schmidt. „Am Spiel mit dem Ball müssen wir noch arbeiten“, meinte auch Innenverteidiger Calvin Brackelmann, der von einem „zähen Spiel“ mit „wenig Risiko“ auf beiden Seiten sprach. Der Neuzugang vom Regionalligisten VfB Lübeck hat sich vorerst in der Startelf festgespielt und bekam ein Lob von Rehm: „Er steht defensiv stabil, ist kopfballstark und ein guter Zweikämpfer.“ Der 22-Jährige ist damit ein Teil des Defensivverbunds, der in vier Spielen noch kein Gegentor zugelassen hat und derzeit die Stütze bei den Schanzern ist. „Das ist natürlich eine coole Sache“, meinte Brackelmann. „Die Abstimmung bei uns passt einfach. Auch mit Sechser Tobi Schröck, der sich gut hinten mit reinfallen lässt.“ Auch der Abwehrspieler war mit dem einen Zähler gegen Saarbrücken zufrieden. „Zehn Punkte nach vier Spielen, dazu kein Gegentor. Das hätten wir vor Saisonbeginn sofort unterschrieben“, sagte Schmidt. „Der Spirit im Team ist gut. Wir haben einen Umbruch hinter uns und eine junge Mannschaft, die sich im Lauf der Saison weiterentwickeln wird.“

Das nächste Heimspiel steht für den FCI am Dienstag (18 Uhr) im Toto-Pokal gegen Türkspor Augsburg an.