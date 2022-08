FC Ingolstadt: Luxusproblem zwischen den Pfosten

Plus Bei der enttäuschenden 0:3-Niederlage des FC Ingolstadt im Pokal gegen Darmstadt überzeugte lediglich Keeper Markus Ponath. Doch ausgerechnet ihm droht nun in Dortmund die Bank.

Für viele Fußballer ist es ein Highlight, in dieses Stadion einlaufen zu dürfen. Der Dortmunder Signal-Iduna-Park, früher bekannt als Westfalenstadion, ist mit 81.365 Plätzen das größte Stadion in Deutschland, zählt europaweit zu den eindrucksvollsten Arenen.