FC Ingolstadt steht bei 1860 München unter Zugzwang

Plus Was Trainer Rüdiger Rehm und Kapitän Pascal Testroet vom Spiel des FC Ingolstadt bei Tabellenführer 1860 München erwarten.

Der FC Ingolstadt hinkt den eigenen Erwartungen in der 3. Liga weiter hinterher. Auch beim 0:0 am Montagabend gegen den FSV Zwickau gelang kein Befreiungsschlag. Als Tabellenachter sind die direkten Aufstiegsplätze sechs Punkte entfernt.